به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از تقویم «۱۳ جشنواره برای یک فلاورجان» ظهر پنجشنبه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، کشاورزی، آیینی و گردشگری شهرستان فلاورجان برگزار شد و برنامه زمانی مجموعه‌ای از رویدادهای پیش‌بینی‌شده برای یک سال آینده در اختیار مخاطبان و فعالان حوزه گردشگری قرار گرفت.

بر اساس این تقویم، جشنواره‌های فلاورجان از مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا مردادماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت؛ رویدادهایی که در نقاط مختلف شهرستان و متناسب با ظرفیت هر شهر و روستا طراحی شده‌اند و از جشنواره‌های مرتبط با محصولات کشاورزی و باغی تا رویدادهای هنری، نمایشی، آیینی، ورزشی و فرهنگی را دربرمی‌گیرند.

این پراکندگی جغرافیایی، یکی از ویژگی‌های اصلی تقویم جدید رویدادهای فلاورجان است؛ به‌گونه‌ای که برگزاری جشنواره‌ها محدود به مرکز شهرستان نیست و شهرها و روستاهای مختلف، هر یک با تکیه بر ظرفیت بومی خود، میزبان یک یا چند رویداد خواهند بود.

آغاز تقویم جشنواره‌های فلاورجان با رویدادهای بومی و کشاورزی

نخستین رویداد این تقویم، جشنواره شو سواره اسب است که ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در محله گارماسه برگزار می‌شود؛ رویدادی که ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی مرتبط با اسب و سوارکاری را در بستر محلی شهرستان به نمایش می‌گذارد.

پس از آن، جشنواره بازی‌های بومی و محلی ۱۵ مهرماه در روستای جوجیل برگزار خواهد شد. این رویداد با محوریت بازی‌ها و داشته‌های فرهنگی بومی، بخشی از ظرفیت میراث فرهنگی ناملموس شهرستان را در معرض توجه قرار می‌دهد.

همچنین جشنواره میوه به از ۱۵ تا ۲۴ مهرماه در روستای سهروفیروزان برگزار می‌شود؛ رویدادی که محصول کشاورزی منطقه را به یکی از محورهای اصلی یک برنامه گردشگری و فرهنگی تبدیل می‌کند.

در ادامه برنامه مهرماه، شهر فلاورجان از ۲۲ تا ۲۴ مهرماه میزبان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خواهد بود؛ رویدادی که در کنار جنبه هنری، می‌تواند بخشی از ظرفیت فرهنگی شهرستان در حوزه رویدادهای مخاطب‌محور و خانواده‌محور را فعال کند.

پیاز قهدریجان و هنرهای تجسمی در تقویم پاییزی

در ادامه تقویم رویدادهای فلاورجان، جشنواره پیاز پنجم و ششم آذرماه در شهر قهدریجان برگزار خواهد شد.

برگزاری این جشنواره در شهر قهدریجان، ظرفیت تولیدات کشاورزی منطقه را به یک رویداد معرفی‌کننده تبدیل می‌کند و در چارچوب توسعه گردشگری مبتنی بر محصولات بومی، امکان پیوند میان تولید، فرهنگ محلی و گردشگری را فراهم می‌سازد.

همچنین شهر فلاورجان از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه میزبان جشنواره هنرهای تجسمی خواهد بود تا بخش دیگری از ظرفیت فرهنگی و هنری شهرستان در قالب یک رویداد سازمان‌یافته در تقویم سالانه قرار گیرد.

فیلم فجر و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در زمستان

بر اساس تقویم اعلام‌شده، جشنواره فیلم فجر از ۱۰ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در شهر فلاورجان برگزار می‌شود.

همچنین جشنواره تحصیل، تهذیب، ورزش ۱۴ بهمن‌ماه در شهر مینادشت برگزار خواهد شد؛ رویدادی که سه محور آموزشی، فرهنگی و ورزشی را در قالب یک برنامه شهرستانی دنبال می‌کند.

در ادامه رویدادهای زمستانی، جشنواره آیین سمنو و چهل آش از ۲۰ تا ۲۷ اسفندماه در شهر طاد برگزار خواهد شد. این جشنواره از جمله رویدادهای مبتنی بر آیین‌ها و خوراک‌های سنتی است که می‌تواند بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و سنت‌های اجتماعی منطقه را در قالب یک رویداد گردشگری معرفی کند.

همچنین جشنواره محصولات گلخانه‌ای ۲۴ اسفندماه در شهر ابریشم برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های تولیدی و کشاورزی شهرستان در بخش محصولات گلخانه‌ای نیز در تقویم رویدادهای فلاورجان جای گیرد.

نوروزگاه پیربکران؛ آغاز رویدادهای فلاورجان در سال ۱۴۰۶

با ورود به سال ۱۴۰۶، تقویم جشنواره‌های فلاورجان با برگزاری جشنواره نوروزگاه پیربکران ادامه پیدا می‌کند.

این رویداد دوم فروردین‌ماه ۱۴۰۶ در شهر پیربکران برگزار خواهد شد و به‌عنوان یکی از رویدادهای نوروزی شهرستان، در مقطعی برگزار می‌شود که سفر و گردشگری داخلی در کشور افزایش می‌یابد.

پس از آن، فصل تابستان نیز با دو رویداد کشاورزی و فرهنگی در تقویم فلاورجان ادامه خواهد داشت.

هلو و مرواریدهای سرخ؛ پایان‌بخش تقویم یک‌ساله

جشنواره هلو ۱۵ و ۱۶ مردادماه ۱۴۰۶ در شهر بوستان زر برگزار می‌شود؛ رویدادی که محصول باغی را به محور یک برنامه معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری تبدیل خواهد کرد.

آخرین رویداد پیش‌بینی‌شده در تقویم «۱۳ جشنواره برای یک فلاورجان»، جشنواره مرواریدهای سرخ است که از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۶ در شهر زازران برگزار خواهد شد.

به این ترتیب، تقویم ۱۳ جشنواره فلاورجان در فاصله مهرماه ۱۴۰۵ تا مردادماه ۱۴۰۶، مجموعه‌ای متنوع از رویدادهای فرهنگی، هنری، کشاورزی، آیینی، ورزشی و گردشگری را در نقاط مختلف شهرستان پوشش می‌دهد.

ظرفیت رویدادمحوری فلاورجان در مسیر توسعه گردشگری

قرار گرفتن جشنواره‌های محصولات کشاورزی، آیین‌های سنتی، هنر، تئاتر، ورزش، فیلم و بازی‌های بومی در یک تقویم مشترک، از منظر گردشگری امکان معرفی فلاورجان را فراتر از یک مقصد تک‌محصولی یا تک‌جاذبه‌ای فراهم می‌کند.

در این الگو، هر شهر و روستا می‌تواند با اتکا به ویژگی‌ها و داشته‌های بومی خود به یک نقطه رویدادمحور تبدیل شود و برگزاری جشنواره‌ها نیز بهانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن منطقه باشد.

از سوی دیگر، تقویم‌سازی برای رویدادها این امکان را ایجاد می‌کند که برنامه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان از حالت مقطعی خارج شده و گردشگران، فعالان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، رسانه‌ها و سایر ذی‌نفعان بتوانند برنامه سفر خود را با توجه به زمان برگزاری رویدادها تنظیم کنند.

با توجه به تنوع موضوعی این ۱۳ رویداد، ظرفیت‌های مختلف فلاورجان از محصولات کشاورزی و باغی تا آیین‌های بومی، هنرهای نمایشی و تجسمی، ورزش، سینما و برنامه‌های نوروزی در یک چارچوب زمانی مشترک قرار گرفته است.

تقویم «۱۳ جشنواره برای یک فلاورجان» از مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و با برگزاری جشنواره مرواریدهای سرخ در مردادماه ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد؛ مجموعه‌ای از رویدادها که شهرها و روستاهای مختلف شهرستان را در طول یک سال به صحنه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و گردشگری تبدیل خواهد کرد.