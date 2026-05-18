به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان میاندورود از آمادگی این اداره کل برای پایلوت قرار دادن میاندورود در بررسی و بازنگری سهمیه آرد شهرستان‌ها خبر داد و گفت: با توجه به جایگاه ویژه میاندورود در حوزه کشاورزی و صنعت، دغدغه‌ای در حوزه تنظیم بازار این شهرستان نداریم.

جعفری با بیان اینکه میاندورود از شهرستان‌های گندم‌خیز استان است، اظهار داشت: خرید گندم از ماه آینده انجام می‌شود و عوامل ما حضور می‌یابند تا گندم این شهرستان به خوبی از کشاورزان خریداری شود. تیم تنظیم بازار در میاندورود به خوبی کار می‌کند و اقدامات اثرگذاری انجام داده است که این موضوع بسیار ارزشمند است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تجهیز نانوایی‌های میاندورود به موتوربرق تصریح کرد: برای تأمین موتوربرق نانوایی‌هایی که فاقد این تجهیزات هستند، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ارائه می‌دهیم که ۱۵ میلیون تومان از این مبلغ، از محل یارانه‌ای تأمین می‌شود که استاندار محترم در نظر گرفته است. همچنین آمادگی داریم در بررسی وضعیت سهمیه آرد شهرستان‌ها، میاندورود را به عنوان شهرستان پایلوت قرار دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میاندورود از بعد کشاورزی جایگاه ویژه‌ای دارد و خوشبختانه با اقدامات انجام شده، دغدغه‌ای در حوزه تنظیم بازار این شهرستان وجود ندارد. امیدواریم با بازنگری در سهمیه آرد متناسب با جمعیت شناور، مشکل نان این شهرستان صنعتی و کشاورزی به طور کامل مرتفع شود.

مرتضی بابایی، فرماندار میاندورود نیز با اشاره به جمعیت ۵۶ هزار نفری شهرستان، بر لزوم بازنگری در سهمیه آرد مورد نیاز متناسب با جمعیت واقعی و شناور منطقه تأکید کرد.

بابایی با بیان اینکه میاندورود دومین شهر صنعتی استان و از شهرهای قطب کشاورزی مازندران محسوب می‌شود، اظهار داشت: این شهرستان روزانه با جمعیت نیروی کار در واحدهای صنعتی و اراضی کشاورزی مواجه است که این موضوع باعث می‌شود جمعیت شناور شهرستان به طور قابل توجهی افزایش یابد. بنابراین نیاز است در سهمیه آرد مورد نیاز، بازنگری صورت گیرد تا مشکلی در تأمین نان مردم و کارگران ایجاد نشود.

۸۵ درصد نانوایی ها دوگانه سوز هستند

فرماندار میاندورود با اشاره به وضعیت نانوایی‌های شهرستان گفت: میاندورود دارای ۱۱۰ واحد نانوایی است که از این تعداد، ۸۵ درصد دوگانه‌سوز بوده و بیش از ۵۰ درصد نیز مجهز به موتور برق هستند. هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا از محل اعتبارات بنیاد برکت، بیش از ۳۰ واحد نانوایی، تسهیلات کم‌بهره برای خرید موتوربرق دریافت کنند.

بابایی تصریح کرد: اگرچه بر رعایت الگوی مصرف تأکید داریم تا از هدررفت نان جلوگیری شود، اما در زمینه تأمین نان جمعیت شناور شهرستان باید اقدامات لازم انجام شود و سهمیه آرد متناسب با نیاز واقعی جمعیت تعیین گردد.