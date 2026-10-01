تیراندازی در نزاع ملکی بویین زهرا با دستگیری ۳ نفر پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زرینی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی در روستای محمدآباد شهر بوئین‌زهرا، مأموران انتظامی پاسگاه محمدآباد در قالب گشت انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی با حضور به‌موقع در محل و در یک عملیات پلیسی به نزاع پایان دادند؛ در این درگیری که به علت اختلاف ملکی میان طرفین رخ داده بود، یکی از طرفین بر اثر تیراندازی با سلاح شکاری از ناحیه صورت مصدوم شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین‌زهرا ادامه داد: مأموران در این عملیات سه نفر از عاملان درگیری، از جمله عامل اصلی تیراندازی را دستگیر کردند و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز نیز از آنان کشف شد.

زرینی با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که به هر طریق اقدام به قدرت‌نمایی یا ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی جامعه کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.