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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در مرند

نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در کمتر از نیم ساعت توسط پلیس آگاهی مرند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستاهای شهرستان مرند که منجر به قتل یک جوان با سلاح سرد و مجروحیت ۳ نفر شده بود، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی و بهره گیری از اقدامات پلیسی ظرف نیم ساعت متهم به قتل را شناسایی و دستگیر کردند و قاتل که جوان ۲۵ ساله بود به جرم خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند درپایان با اشاره به اینکه قاتل در بازجویی های پلیسی به ارتکاب قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد، افزود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6963886

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