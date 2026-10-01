به گزارش خبرنگار مهر، هاشم زیرک صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این دستگاه‌ها در چند عملیات بازرسی و پایش میدانی، گزارش‌های مردمی و بررسی‌های مبتنی بر حرارت و صوت در واحدهای مسکونی و اماکن فاقد سکنه شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی افزود: در یکی از این موارد، ۲ دستگاه ماینر در یک واحد مسکونی در برازجان و از طریق انشعاب غیرمجاز پیش از کنتور کشف شد.

زیرک ادامه داد: این ۲ دستگاه از تجهیزات باقی‌مانده یک مرکز استخراج غیرمجاز بود که در عملیات قبلی در تاریخ ۲۶ شهریورماه شناسایی شده بود و با هوشیاری نیروهای شرکت توزیع برق، در زمان ورود مجدد به محل، این تجهیزات نیز کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: در عملیات دیگری در برازجان، ۱۲ دستگاه ماینر در یک منزل مسکونی فاقد سکنه کشف شد که تمامی امکانات لازم برای بهره‌برداری از دستگاه‌های استخراج رمزارز را در اختیار داشت.

زیرک افزود: پیش از آغاز فعالیت این تجهیزات و وارد شدن خسارت به شبکه برق، نیروهای شرکت توزیع با شناسایی یک کابل غیرمجاز آلومینیومی به محل مشکوک شدند و در بازرسی انجام‌شده، ۱۲ دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد.

وی گفت: در شهرستان عسلویه نیز در دو عملیات جداگانه، ۱۲ دستگاه ماینر در اماکن مسکونی کشف و جمع‌آوری شد.

زیرک ادامه داد: در برازجان نیز چهار دستگاه ماینر در یک اتاق مستقل در حیاط یک واحد مسکونی و پنج دستگاه دیگر در یک منزل شخصی شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی اظهار کرد: همه این تجهیزات از طریق انشعاب‌های غیرمجاز و پیش از کنتور به شبکه برق متصل بودند و پس از هماهنگی با دادستانی و پلیس امنیت اقتصادی برازجان و پلیس آگاهی شهرستان عسلویه، برق محل‌ها قطع و تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز جمع‌آوری شد.

زیرک از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق مجاری قانونی به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.