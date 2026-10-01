۱۹ دستگاه رمز ارز در ملایر کشف شد

رضا شیردره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ملایر، اظهارکرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره اطلاعات شهرستان ویژه ملایر و با هماهنگی و همکاری مراجع قضایی و انتظامی محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز در شهرستان ملایر شناسایی شد.

وی افزود: پس از اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی‌های انجام‌شده اکیپ‌های عملیاتی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان ملایر به همراه عوامل انتظامی در محل حاضر شده و در این عملیات 19 دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز کشف و جمع‌آوری شد.

قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق ملایر با تاکید بر آثار منفی فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بر شبکه برق، گفت: استفاده غیرمجاز و پرمصرف از انرژی برق علاوه بر افزایش بار شبکه می‌تواند موجب ایجاد اختلال در تامین برق مشترکان و تحمیل خسارت به زیرساخت‌های شبکه شود.

شیردره با اشاره به اینکه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، فنی و عملیاتی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت ادامه دارد از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج رمز ارز موضوع را از طریق مجاری قانونی و سامانه‌های اعلام‌شده اطلاع‌رسانی کنند.