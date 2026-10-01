وزیر میراث فرهنگی وارد بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر پنجشنبه با استقبال ارسلان زارع استاندار بوشهر، معاونان استاندار، فرماندار بوشهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد استان شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری استان، افتتاح چند طرح گردشگری و اقامتی و دیدار با فعالان این حوزه را در برنامه دارد.

صالحی‌امیری همچنین در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر حضور خواهد یافت و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های این بخش قرار می‌گیرد.

وی در ادامه سفر خود با حضور در سالن لیان بوشهر در همایش ملی گردشگری شرکت خواهد کرد و ظرفیت‌های گردشگری استان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری در دلوار شهرستان تنگستان از دیگر برنامه‌های وزیر میراث فرهنگی در سفر به استان بوشهر است.

بهره‌برداری از طرح‌های اقامتی، هتل و رفاهی در شهر بوشهر و مناطق جنوبی استان نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

صالحی‌امیری همچنین از آثار تاریخی بردستان و بندر سیراف در جنوب استان بوشهر بازدید می‌کند تا وضعیت مرمت، نگهداری و حفاظت از این آثار تاریخی مورد بررسی قرار گیرد.