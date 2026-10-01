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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

تشییع پیکر ۱۰۵ شهید فلسطینی جنایت برج «التاج» غزه+ فیلم

تشییع پیکر ۱۰۵ شهید فلسطینی جنایت برج «التاج» غزه+ فیلم

رسانه‌های فلسطینی تصاویری از تشییع پیکر ۱۰۵ شهید حمله هوایی سه سال گذشته رژیم صهیونیستی به برج «التاج» در منطقه یرموک شهر غزه منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،‌ رسانه های فلسطینی تصاویری از تشییع پیکر ۱۰۵ شهید حمله هوایی سه سال گذشته رژیم صهیونیستی به برج «التاج» در منطقه یرموک شهر غزه و محله های اطراف آن منتشر کردند.

در این جنایت که اکتبر ۲۰۲۳ توسط رژیم صهیونیستی انجام شد، بیش از ۳۰۰ فلسطینی جان خود را از دست دادند که ۴۷ نفر آنها کودک و ۳۲ نفر زن بودند.

منطقه یرموک غزه سه سال گذشته با ۲۰ بمب سنگین ساخت آمریکایی GBU-31 هدف قرار گرفت که در پی آن، کل محدوده مسکونی به‌ طور کامل ویران و با خاک یکسان شد و بیش از ۵۰۰ غیرنظامی زیر آوار ماندند.

کد مطلب 6964539

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