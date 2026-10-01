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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

مشکل غرق‌شدگی در رودخانه زیاران باید برای همیشه حل شود

مشکل غرق‌شدگی در رودخانه زیاران باید برای همیشه حل شود

قزوین- فرماندار آبیک با اشاره به تکرار حوادث غرق‌شدگی گفت: موضوع غرق‌شدگی در رودخانه زیاران باید برای همیشه حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر پنجشنبه در دومین جلسه شورای سازگاری با کم‌آبی شهرستان آبیک با اشاره به حوادث تلخ غرق‌شدگی در رودخانه زیاران اظهار کرد: هر سال همزمان با گرم شدن هوا و رهاسازی آب در این رودخانه، شاهد وقوع حوادث ناگواری هستیم که ضرورت اتخاذ یک راهکار پایدار برای حل این مسئله را دوچندان می‌کند.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقدامات صرفاً سلبی نتوانسته مانع حضور افراد در حریم رودخانه شود و فنس‌کشی و دیوارکشی نیز به تنهایی نتوانسته این مشکل را برطرف کند؛ بنابراین باید رویکردی متفاوت و مؤثر در پیش گرفت.

فرماندار آبیک با بیان اینکه رودخانه زیاران عملاً به یکی از مقاصد مردم، جوانان و مسافران برای گذراندن اوقات فراغت تبدیل شده است، گفت: به جای آنکه این ظرفیت را صرفاً یک تهدید تلقی کنیم، باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، زمینه ساماندهی و ایمن‌سازی آن را فراهم کنیم.

حسینی ادامه داد: اگر بستر رودخانه با رعایت الزامات ایمنی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران ساماندهی شود، می‌توان از آن به عنوان یک ظرفیت تفریحی و گردشگری برای مردم منطقه و مسافران استفاده کرد و همزمان از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: هدف این است که موضوع غرق‌شدگی در رودخانه زیاران برای همیشه بسته شود و دیگر هر سال با آغاز فصل گرما شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم؛ تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و ارائه یک طرح عملیاتی و قابل اجرا است.

فرماندار آبیک خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانه باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق عمومی و دسترسی مناسب مردم، ایمنی مراجعه‌کنندگان نیز در آن مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد یک فضای مناسب تفریحی استفاده شود.

حسینی افزود: ورود بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های ساماندهی و ایمن‌سازی، زمینه ایجاد یک ظرفیت اقتصادی پایدار را فراهم کند و با برنامه‌ریزی مناسب، این رودخانه از یک نقطه حادثه‌خیز به بستری برای تفریح، گردشگری و درآمدزایی تبدیل شود.

کد مطلب 6964593

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