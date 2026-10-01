به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر پنجشنبه در دومین جلسه شورای سازگاری با کم‌آبی شهرستان آبیک با اشاره به حوادث تلخ غرق‌شدگی در رودخانه زیاران اظهار کرد: هر سال همزمان با گرم شدن هوا و رهاسازی آب در این رودخانه، شاهد وقوع حوادث ناگواری هستیم که ضرورت اتخاذ یک راهکار پایدار برای حل این مسئله را دوچندان می‌کند.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اقدامات صرفاً سلبی نتوانسته مانع حضور افراد در حریم رودخانه شود و فنس‌کشی و دیوارکشی نیز به تنهایی نتوانسته این مشکل را برطرف کند؛ بنابراین باید رویکردی متفاوت و مؤثر در پیش گرفت.

فرماندار آبیک با بیان اینکه رودخانه زیاران عملاً به یکی از مقاصد مردم، جوانان و مسافران برای گذراندن اوقات فراغت تبدیل شده است، گفت: به جای آنکه این ظرفیت را صرفاً یک تهدید تلقی کنیم، باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، زمینه ساماندهی و ایمن‌سازی آن را فراهم کنیم.

حسینی ادامه داد: اگر بستر رودخانه با رعایت الزامات ایمنی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران ساماندهی شود، می‌توان از آن به عنوان یک ظرفیت تفریحی و گردشگری برای مردم منطقه و مسافران استفاده کرد و همزمان از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: هدف این است که موضوع غرق‌شدگی در رودخانه زیاران برای همیشه بسته شود و دیگر هر سال با آغاز فصل گرما شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم؛ تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی و ارائه یک طرح عملیاتی و قابل اجرا است.

فرماندار آبیک خاطرنشان کرد: ساماندهی رودخانه باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق عمومی و دسترسی مناسب مردم، ایمنی مراجعه‌کنندگان نیز در آن مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد یک فضای مناسب تفریحی استفاده شود.

حسینی افزود: ورود بخش خصوصی می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین هزینه‌های ساماندهی و ایمن‌سازی، زمینه ایجاد یک ظرفیت اقتصادی پایدار را فراهم کند و با برنامه‌ریزی مناسب، این رودخانه از یک نقطه حادثه‌خیز به بستری برای تفریح، گردشگری و درآمدزایی تبدیل شود.