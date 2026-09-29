ثبت ۶۰۵ مورد حریق، حادثه و عملیات امدادی در آستانه‌ اشرفیه

میثم دریارو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز آتش نشان با بیان اینکه آتشنشانان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه در صحنه های مختلف حریق، حوادث، عملیات امداد و نجات و خدمات ایمنی حضور دارند، گفت: نیروهای این سازمان هر زمان که نیاز باشد، با اعلام آمادهباش و اعزام نیرو و خودروهای عملیاتی، برای امدادرسانی و خدمترسانی به شهروندان اقدام میکنند.
رئیس سازمان آتش نشانی آستانه اشرفیه با تشریح عملکرد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه اظهار کرد: این سازمان با دو ایستگاه به منظور خدمت رسانی درسی یک سال گذشته،در بخش حریق، ۹۶ مورد حریق مسکونی، ۴۴ مورد حریق تجاری، ۳۵ مورد حادثه تصادف، ۴۶ مورد حریق ضایعات و ۱۷۴ مورد حریق پوشش گیاهی به ثبت رسانده است.
وی افزود: نیروهای آتشنشانی در طول این مدت به ۱۲ مورد حریق وسایل نقلیه، ۲ مورد عملیات خارج کردن انگشتر، ۳۸ مورد حادثه آسانسور، ۴۵ مورد عملیات مربوط به حیوانات موذی و ۸ مورد حریق انباری رسیدگی کردند.
دریا رو ادامه داد: ۴ مورد اقدام به خودکشی، ۴۳ مورد عملیات امداد و نجات، ۸ مورد امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه و ۳۳ مورد سایر حوادث نیز در کارنامه این سازمان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه در طول سال گذشته یک مورد غرق شدگی گزارش شد،گفت: نیروهای آتشنشانی در یک مورد برای کمک به شهرهای همجوار اعزام شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه با اشاره به شرایط ایجاد شده در پی حوادث مختلف در طول سال ۱۴۰۴ ،اظهار کرد: نیروهای آتشنشانی برای خدمترسانی به شهروندان با آمادهباش بودن، خدمات به موقع داشتند.
وی افزود: همزمان با جنگ رمضان نیز نیروهای سازمان آمادگی لازم را برای ارائه خدمات ایمنی و امدادی حفظ کردند.
دریا و گفت:حضور در یک حادثه جنگی و شرکت در ۱۰ مانور، از دیگر مأموریتها و برنامههای انجامشده توسط نیروهای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه بوده است.
اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و عمرانی در هفته آتشنشانی
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانهاشرفیه با اشاره به فعالیتهای پیشگیرانه و آموزشی این سازمان گفت: در طول سال گذشته، ۹۵ مورد بازدید ایمنی و پیشگیری، ۲۳ دوره آموزشی ویژه ادارات و سایر مجموعهها و ۸ دوره آموزشی درونسازمانی برگزار شد.
وی با بیان اینکه هفته آتشنشانی و ایمنی فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایمنی و افزایش آگاهی عمومی است، اظهار کرد: برنامههای مختلف فرهنگی، آموزشی و عمرانی برای این هفته پیشبینی شده است.
دریارو افزود: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری رژه خودرویی، برپایی نمایشگاه و برگزاری مراسم روز آتشنشان، از جمله برنامههای فرهنگی این هفته خواهد بود.
وی ادامه داد: آموزش در مدارس و حضور در مراکز مختلف بهمنظور انجام بازدیدهای حفاظتی و ارائه توصیههای پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه با اشاره به برنامههای عمرانی سازمان گفت: کلنگ زنی سوله جدید در ایستگاه آتشنشانی برای استفاده آتشنشانان، از دیگر برنامههای پیشبینیشده در هفته آتشنشانی و ایمنی است.
وی افزود: سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی آستانه اشرفیه با برخورداری از ۲ ایستگاه، آماده ارائه خدمات ایمنی، امدادرسانی و رسیدگی به حوادث مختلف برای شهروندان است.
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