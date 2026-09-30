هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار جمعه دهم مهر ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در فراساحل گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در فراساحل گاهی ۱۸۰سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز جمعه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.