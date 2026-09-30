  1. استانها
  2. بوشهر
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید غالباً جنوب شرقی و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمان شروع این هشدار جمعه دهم مهر ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در فراساحل گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و در فراساحل گاهی ۱۸۰سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز جمعه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6963612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها