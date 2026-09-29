دادستان جاسک: ساماندهی اداره بندر و گمرک تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا در بازدید از اداره بندر و دریانوردی و گمرک جاسک بر لزوم بهبود زیرساخت‌های این مجموعه تأکید کرد.

وی ضمن انتقاد از کندی روند ساماندهی مجموعه‌های موجود در اداره بندر پس از حملات خصمانه دشمن، اظهار کرد: مدیران متولی شهرستانی و استانی باید در این زمینه تلاش خود را دو چندان کرده و اقدامات مؤثر و لازم را انجام دهند.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک همچنین بر تسریع در خارج کردن موتور و لاشه شناورهای غرق شده که در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفته‌اند، تأکید کرد و گفت: در این خصوص باید فوراً اقدامات لازم انجام شود.

پارسانیا در ادامه دستورات لازم را برای تسریع در ترخیص کالاها و جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرک و همچنین ساماندهی فوری انبار اداره بندر صادر کرد.

وی تأکید کرد: اجرای دستورات صادر شده به صورت مستمر رصد خواهد شد و در صورت ترک فعل متولیان برابر مقررات اقدام می‌شود.