به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور رییس پلیس اقتصادی فراجا، قائم مقام وزیر صمت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، از همراهی دستگاه‌های قضایی، نظامی و امنیتی با مدیریت استان برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تجارت قدردانی کرد و افزود: این همدلی و همراهی دولت و اعضای شورای تامین موجب شد در سخت‌ترین شرایط جنگ، چرخ تولید آذربایجان شرقی از حرکت نایستد و این همراهی و همدلی در ادامه مسیر هم ضرورت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: ما در بحث ناترازی انرژی همیشه تلاش کردیم کمترین اعمال خاموشی را در حوزه صنعت داشته باشیم و آنچه که برای ما اهمیت ویژه دارد، این است که روند بخش تولید استان را در هر صورتی پایدار نگه داریم.

سرمست بیان کرد: برای حفظ روند تولید و حراست از اقتصاد و معیشت مردم، نیازمند یک نوع تعدیل و بازنگری فوری در قوانین و مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت هستیم که متناسب با شرایط ویژه کشور باید تنظیم شوند.

وی تأکید کرد: گلوگاه‌های صنعت ترانزیت نیازمند بازسازی و روان‌سازی فوری است و امیدوارم با تفویض اختیارات لازم به استانداران مرزی، شاهد تسهیل و تسریع در روند واردات و صادرات از گمرکات و پایانه‌های مرزی آذربایجان شرقی باشیم.

سرمست به پیشنهادات کارشناسی اتاق بازرگانی تبریز برای تسهیل روند تولید و تجارت استان اشاره کرد و گفت: ما این پیشنهادها را به منزله مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌دانیم و انتظار داریم در سطح مرکز نیز برای اجرایی شدن آن‌ها پیگیری شود.

وی اظهار کرد: بخش خصوصی ما امروز به منزله یک جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر تحریم ها و محاصره دشمن است که حمایت از آن می‌تواند به گشایش اقتصادی در شرایط کنونی کشور کمک کند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ما در طول جنگ تحمیلی اخیر نشان دادیم که تفویض اختیارات رییس‌جمهوری به استانداران مرزی چقدر راهگشا بود و ما در استان طی ۴۸ ساعت ۱۳ هزار تن کالای اساسی و مواد اولیه بخش تولید را از گمرکات استان ترخیص کردیم و در نهایت مردم در بازار و تأمین نیازهای خود، جنگ را احساس نکردند.

سرمست تاکید کرد: ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مشکلات بخش تولید را تا حدی که در اختیار استان است حل کرده‌ایم، اما برخی مشکلات بزرگ هم وجود دارد که نیازمند تفویض اختیار در سطوح ملی است. بسیاری از مسایل تولیدکنندگان را می‌شود با اصلاح قوانین حل کرد و در نهایت به تقویت تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در وضعیت جنگ ترکیبی فعل کمک شایانی کرد.

قدردانی رییس پلیس امنیت اقتصادی کشور به‌خاطر حفظ جریان تولید در آذربایجان شرقی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا هم در این نشست گفت: پلیس هم در جنگ تحمیلی اخیر در کنار دیگر نیروهای مسلح و در کنار دولت و مردم قرار داشت و با نثار جان از تمامیت ارضی و استقلال کشور و امنیت مردم در همه عرصه‌ها دفاع کرد.

سردار سرتیپ حسین رحیمی با تمجید از تلاش‌های دولت وفاق ملی در جنگ تحمیلی اخیر، افزود: دولت و شخص رییس‌جمهور پزشکیان برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و حفظ امنیت و آرامش مردم مجاهدت بی‌نظیری انجام دادند.

وی ادامه داد: ما در میانه یک جنگ تمام عیار ترکیبی دشمن علیه کشورمان قرار داریم که جنگ اقتصادی بخش بزرگی از آن است.

سردار رحیمی بیان کرد: ما در پلیس امنیت اقتصادی راهبرد خود را برای حمایت از پایداری یک اقتصاد سالم تعریف کرده‌ایم و بنابراین دکترین پلیس امنیت اقتصادی جامعه‌محور و مردم مداری است و تلاش می‌کنیم هر آنچه که لازم است را برای رونق صنعت و تولید و رفع موانع توسعه این بخش را انجام دهیم.

وی از تلاش‌های استاندار آذربایجان شرقی برای حفظ روند بخش تولید استان در جنگ‌های تحمیلی اخیر قدردانی کرد و گفت: در کشور کمتر استانی را سراغ داریم که اقتصاد آن به میزان آذربایجان شرقی مردم پایه باشد. اینکه ۹۵ درصد اقتصاد آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی است، یک نقطه قوت بسیار مهم است که باید برای رونق بیشتر آن و حل مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی به طور جدی و مسئولانه عمل کنیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان افزود: ما امنیت را مقوله‌ای مردم پایه می‌دانیم و پلیس امنیت اقتصادی خود را متعهد به حمایت از رونق اقتصاد مردم پایه می‌داند.