به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزیچی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: جامعه عشایری استان از دو ایل بزرگ قره‌داغ و شاهسون و ۹ طایفه مستقل تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس آخرین سرشماری، جمعیت عشایری آذربایجان شرقی در فصل ییلاق ۵۵ هزار و ۲۹۷ نفر در قالب ۱۴ هزار و ۲۱۲ خانوار و در فصل قشلاق ۳۲ هزار و ۴۵۵ نفر در قالب هشت هزار و ۴۰ خانوار است.

بهسازی ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر راه عشایری

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در مناطق عشایری استان گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های عشایری مرمت و بهسازی شده و ۲۸ دهنه پل و ۴۶ آبرو نیز احداث شده است.

وی ادامه داد: اجرای دیوار حائل، خاکبرداری و آسفالت راه‌های عشایری از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های مناطق عشایری بوده است.

اجرای طرح‌های تأمین آب عشایر

سبزیچی تأمین آب شرب پایدار را یکی از اولویت‌های اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: در این حوزه ۴۵ کیلومتر خط انتقال آب اجرا، ۵۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره احداث و ۶۵ چشمه بهسازی شده است.

وی اضافه کرد: ۴۷ شیر برداشت و ۳۶ آبشخور دامی نیز احداث شده و آبرسانی سیار به مناطق عشایری استان انجام می‌شود.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره به طرح آبرسانی به قشلاقات حوزه قوری‌چای اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین آب شرب پایدار ۱۶ قشلاق با ۳۹۷ خانوار و یک‌هزار و ۲۳۶ نفر جمعیت اجرا می‌شود.

به گفته وی، بیش از ۲۲ هزار رأس دام سبک و یک‌هزار و ۲۰۰ رأس دام سنگین نیز از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال برای اشتغال ۴۰۰ خانوار عشایری

سبزیچی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت تولید و معیشت عشایر گفت: طی یک سال گذشته ۶۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی ۴۰۰ خانوار عشایری اختصاص یافته است.

وی افزود: ۲۳ میلیارد ریال نیز برای تأمین ملزومات خورشیدی ۱۵۴ خانوار و ۴۰۵ میلیارد ریال برای توزیع پنل خورشیدی بین ۶۸۸ خانوار اختصاص داده شده است.

وی همچنین درباره خدمات پشتیبان به جامعه عشایری اظهار کرد: ۲ هزار و ۹۲۹ تن آرد خام، یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۶۲۰ لیتر نفت سفید، ۸۷۵ تن گاز مایع و ۱۵ هزار و ۴۶۲ تن نهاده دامی میان عشایر استان توزیع شده است.

تولید سالانه ۳۴ هزار تن شیر توسط عشایر

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت تولیدی این جامعه گفت: عشایر استان سالانه پنج هزار و ۱۳۰ تن گوشت قرمز، ۳۴ هزار و ۱۰۰ تن شیر و یک‌هزار و ۶۰۰ تن پشم تولید می‌کنند.

سبزیچی افزود: سالانه حدود ۲۸۵ هزار رأس دام عشایر نیز به بازار مصرف استان عرضه می‌شود که این ظرفیت در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد مناطق عشایری نقش دارد.

وی توسعه گردشگری عشایری، معرفی فرهنگ و فولکلور عشایر، حمایت از تألیف و انتشار کتاب، برگزاری نمایشگاه محصولات عشایری و توسعه زنجیره ارزش محصولات را از دیگر برنامه‌های اداره کل امور عشایر استان برشمرد.

سبزیچی گفت: جامعه عشایری علاوه بر نقش مهم در تولید، حامل بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی، آداب و رسوم و سبک زندگی تاریخی منطقه است و باید از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار و معرفی توانمندی‌های عشایر استفاده شود.

مطالبات عشایر نیازمند پیگیری بین دستگاهی است

مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری مصوبات شورای عشایری استان تأکید کرد و گفت: بخشی از مطالبات عشایر نیازمند همکاری و اقدام هماهنگ دستگاه‌های اجرایی است و مصوبات این شورا باید تا حصول نتیجه با جدیت دنبال شود.

وی تأمین حق‌آبه اراضی عشایری شهرستان‌های کلیبر و هوراند از سد عمارت، تعیین تکلیف اراضی پایاب سد خداآفرین، رفع مشکلات مراتع و توسعه پوشش تلفن همراه در مناطق عشایری را از جمله مطالبات جامعه عشایری عنوان کرد.

سبزیچی ایجاد خانه‌های بهداشت سیار، حذف مدارس کانکسی و سنگی، تأمین آرد، گازرسانی به برخی قشلاقات و تعیین تکلیف کد آبادی کانون‌های جمعیتی عشایری را نیز از دیگر موضوعات نیازمند پیگیری دستگاه‌های مسئول دانست.