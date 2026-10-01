سردار رحیمی: حمایت از تولیدکنندگان مأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی عصر پنجشنبه در همایش روز صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به نقش امنیت در ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی اظهار کرد: امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی و ایجاد ظرفیت اقتصادی در کشور است.

وی با اشاره به جنگ رمضان افزود: این جنگ را پشت سر گذاشتیم و برخی استان‌ها، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، اهمیت و ارزش امنیت را بیش از گذشته درک می‌کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: برای داشتن تولید مناسب و شکل‌گیری اقتصاد مطلوب، باید مؤلفه‌های امنیتی کشور نیز در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. اقتصاد و امنیت در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و باید به هر دو موضوع توجه جدی داشت.

رحیمی با اشاره به مسئولیت فراجا در حوزه نظم و امنیت گفت: امنیت کشور ابعاد مختلفی دارد و در سطوح گوناگون، ظرفیت‌های امنیتی در استان‌ها ایجاد شده است. پلیس‌های تخصصی نیز به صورت مستمر در فضای مجازی فعالیت دارند.

وی درباره شکل‌گیری پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: حوزه امنیت اقتصادی برای مدتی مورد غفلت قرار گرفته بود و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ و آغاز سال ۱۳۹۸، پلیس امنیت اقتصادی به این مجموعه اضافه شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره مأموریت این پلیس گفت: مأموریت پلیس امنیت اقتصادی، برقراری نظم و امنیت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است و اصلی‌ترین مأموریت آن، ایستادگی و حمایت از تولیدکنندگان و کسانی است که نیازمندی‌های کشور را تولید می‌کنند.

رحیمی افزود: پلیس امنیت اقتصادی باید بر فرآیند سالم اقتصاد در ابعاد مختلف نظارت داشته باشد.

وی با تأکید بر ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی گفت: ارتباط تنگاتنگی با فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان داشته و داریم و نشست‌های مختلفی نیز با آنها برگزار می‌کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان با اشاره به جایگاه اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: این استان بخش مهمی از اقتصاد کشور است و بخش خصوصی در آن نقش پررنگی دارد و آثار فعالیت‌های آن در کل اقتصاد کشور دیده می‌شود.