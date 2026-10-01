پرنیان: آذربایجان نماد همت، ایستادگی و تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر پنجشنبه در همایش روز صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط استان در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در این ایام از اعضای شورای تأمین و استاندار آذربایجان شرقی از طرف بخش خصوصی تشکر می‌کنیم.

وی افزود: در این مدت بدون بروکراسی اداری بیش از ۸۰۰ مجوز صادر شد و حتی برای استان‌های همجوار و استان تهران نیز مجوزهایی صادر کردیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ادامه داد: در این روند، یک الگوی موفق اعتماد به استان ایجاد شد و در همان دو روز نخست جنگ، طی ۴۸ ساعت ۱۳ هزار تن کالای دپو شده ترخیص شد.

پرنیان با اشاره به تداوم جلسات رفع موانع تولید گفت: هر هفته ستاد رفع موانع تولید برگزار شد و کارگروه‌های دیگری نیز در کنار آن فعالیت کردند تا مسائل و مشکلات بخش تولید پیگیری شود.

وی آذربایجان شرقی را نماد اتحاد بخش خصوصی، دولت و تشکل‌ها دانست و افزود: اتاق بازرگانی نیز پرچم‌دار اقتصاد استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، این استان را نمونه‌ای موفق از تفویض اختیار دانست و گفت: درخواست ما این است که بیش از این به آذربایجان شرقی اعتماد کنید.

پرنیان افزود: ارز استان را به خودمان تفویض کنید و در مقابل، اطلاعات دقیق از ما بخواهید که همان ارز را در کجا تخصیص داده‌ایم.

وی با اشاره به مطالبه بخش خصوصی برای کاهش بروکراسی اداری اظهار کرد: بخش خصوصی از ما می‌خواهد بوروکراسی اداری را کاهش دهیم و مسیر فعالیت و تولید را تسهیل کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه آذربایجان یک نام جغرافیایی نیست، گفت: آذربایجان نماد همت، شرف، غیرت، ایستادگی و دست‌هایی است که خسته نمی‌شود و تبریز نیز شهر صنعت، تولید، تجارت و کار است.