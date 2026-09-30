سرمست: پیروزی ملت ایران مدیون ایثار شهدا و رزمندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه سه‌شنبه ۷ مهر در آیین تجلیل از خانواده‌های شهدا، رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس، با اشاره به جایگاه ایثارگران در تاریخ معاصر کشور اظهار کرد: آنچه امروز به عنوان اقتدار و ایستادگی ملت ایران شناخته می‌شود، ریشه در فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا، رزمندگان و خانواده‌های آنان دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر کشور افزود: در دوره اخیر و با وجود شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن، تلاش شد امور استان با حفظ ثبات و انسجام دنبال شود و برنامه‌های عمرانی و اقتصادی متوقف نشود.

وی ادامه داد: تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و پشتیبانی از مجموعه‌های نظامی و امنیتی از جمله موضوعاتی بود که در این شرایط در دستور کار مدیریت استان قرار داشت و روند فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی نیز استمرار پیدا کرد.

سرمست با اشاره به عملکرد آذربایجان شرقی در ارزیابی‌های وزارت کشور گفت: با وجود شرایط دشوار، استان در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی عملکرد قابل توجهی داشته و در ارزیابی‌های انجام‌شده، در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی همچنین بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: عبور از شرایط سخت و تقویت توان کشور نیازمند همراهی و مشارکت همه بخش‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و فداکاری باید در جامعه زنده بماند و نسل‌های آینده نیز با رشادت‌ها و مجاهدت‌های رزمندگان و شهدا آشنا شوند.