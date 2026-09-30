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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

سرمست: عشایر از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی هستند

سرمست: عشایر از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی هستند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، خواستار تقویت حمایت‌های اقتصادی و فرهنگی از این جامعه مولد و پیگیری مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی که با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با تأکید بر نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، حمایت از این جامعه مولد را ضروری دانست و بر فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی زندگی عشایری تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: عشایر قشری مولد و تولیدکننده هستند، اما جایگاه اقتصادی و تولیدی آنان متناسب با ظرفیت‌هایشان در برنامه‌های کلان کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

وی کاهش جمعیت عشایری را نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه دانست و افزود: باید ابعاد اقتصادی زندگی عشایری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های لازم برای حفظ و تقویت این جامعه انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش عشایر در تولید، تأمین امنیت غذایی و دفاع از مرزهای کشور گفت: روحیه ایثارگری، آزادگی و قهرمانی عشایر باید مورد حمایت قرار گیرد و زندگی عشایری به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی مستندسازی و معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از فرهنگ و فولکلور اصیل عشایری تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی از جمله تدوین کتاب و تولید آثار مستند درباره فرهنگ و سبک زندگی عشایر باید مورد حمایت قرار گیرد.

سرمست بر استفاده از ظرفیت جشنواره‌های مرتبط با جامعه عشایری برای معرفی توانمندی‌های این قشر نیز تأکید کرد و افزود: جشنواره سماق و زغال‌اخته و جشنواره عشایر و اسب‌سواری در کلیبر و ورزقان برگزار شده و این رویدادها ظرفیت مناسبی برای معرفی محصولات، توانمندی‌ها و فرهنگ جامعه عشایری هستند که باید تقویت شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری مشکلات عشایر در سطح استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در قبال جامعه عشایری وظایفی بر عهده دارند باید به تکالیف خود عمل کنند و مشکلاتی مانند آنتن‌دهی، بهداشت و درمان و تسهیلات عشایری باید به صورت موردی پیگیری و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تقویت حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که زمینه رشد، شکوفایی و بالندگی جامعه عشایری فراهم شود؛ چراکه عشایر از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و از نقش‌آفرینان مهم در تأمین امنیت غذایی کشور هستند.

کد مطلب 6963676

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