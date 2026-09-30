به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی که با حضور جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با تأکید بر نقش عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، حمایت از این جامعه مولد را ضروری دانست و بر فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی زندگی عشایری تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: عشایر قشری مولد و تولیدکننده هستند، اما جایگاه اقتصادی و تولیدی آنان متناسب با ظرفیت‌هایشان در برنامه‌های کلان کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

وی کاهش جمعیت عشایری را نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه دانست و افزود: باید ابعاد اقتصادی زندگی عشایری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های لازم برای حفظ و تقویت این جامعه انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش عشایر در تولید، تأمین امنیت غذایی و دفاع از مرزهای کشور گفت: روحیه ایثارگری، آزادگی و قهرمانی عشایر باید مورد حمایت قرار گیرد و زندگی عشایری به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی مستندسازی و معرفی شود.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از فرهنگ و فولکلور اصیل عشایری تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی از جمله تدوین کتاب و تولید آثار مستند درباره فرهنگ و سبک زندگی عشایر باید مورد حمایت قرار گیرد.

سرمست بر استفاده از ظرفیت جشنواره‌های مرتبط با جامعه عشایری برای معرفی توانمندی‌های این قشر نیز تأکید کرد و افزود: جشنواره سماق و زغال‌اخته و جشنواره عشایر و اسب‌سواری در کلیبر و ورزقان برگزار شده و این رویدادها ظرفیت مناسبی برای معرفی محصولات، توانمندی‌ها و فرهنگ جامعه عشایری هستند که باید تقویت شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری مشکلات عشایر در سطح استان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی که در قبال جامعه عشایری وظایفی بر عهده دارند باید به تکالیف خود عمل کنند و مشکلاتی مانند آنتن‌دهی، بهداشت و درمان و تسهیلات عشایری باید به صورت موردی پیگیری و برای آنها راهکار اجرایی ارائه شود.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تقویت حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که زمینه رشد، شکوفایی و بالندگی جامعه عشایری فراهم شود؛ چراکه عشایر از پایه‌های اقتصاد مقاومتی و از نقش‌آفرینان مهم در تأمین امنیت غذایی کشور هستند.