مفتح: بخش خصوصی باید آخرین بخش مشمول محدودیت انرژی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح عصر پنجشنبه در همایش روز صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: بخش خصوصی باید آخرین بخشی باشد که با کمبود انرژی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه گفت: اعتقاد داریم واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز باید انجام شود و این موضوع لزوماً باعث افزایش قیمت دلار نخواهد شد.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: نباید برای تأمین مواد اولیه ناچار به تقسیم‌بندی و سهمیه‌بندی شویم. اگر واردات با انتقال ارز صرفاً برای مواد اولیه آزاد شود، قطعاً باعث گشایش بیشتر و افزایش گردش کار خواهد شد.

مفتح با اشاره به ظرفیت‌های بخش تولید برای تأمین نقدینگی اظهار کرد: می‌توانیم از طریق پیش‌فروش محصولات، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کنیم.

وی تأکید کرد: در شرایط ناترازی انرژی و ارز، بخش صنعت باید آخرین بخشی باشد که محدودیت‌ها در مورد آن اعمال می‌شود.

جانشین وزیر صمت رفع موانع تولید را زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی کشور دانست و گفت: شکوفایی اقتصادی کشور در سایه توسعه تولید، رفع موانع تولید و فراهم کردن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان محقق خواهد شد.

مفتح در پایان خاطرنشان کرد: اگر جلسات همکاری برای استان‌های مختلف و همچنین در سطح مرکز برگزار شود، می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات را حل کنیم.