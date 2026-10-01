ایجاد ۶۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی از ایجاد ۶ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی برای مددجویان استان در سال گذشته خبر داد و گفت: توسعه مشاغل خرد، خانگی و خانواده‌محور از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به نقش اشتغال در فرآیند توانمندسازی مددجویان اظهار کرد: توسعه مشاغل خرد و خانگی و خانواده‌محور یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد برای تقویت بنیه اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت و حرکت آنان به سمت خودکفایی است.

وی افزود: سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی توسط کمیته امداد مازندران ایجاد شد که چهار هزار و ۳۲۸ فرصت از طریق اجرای طرح‌های اشتغال، ۲۸۵ فرصت از مسیر کاریابی و یک هزار و ۷۰۰ فرصت نیز در حوزه مشاغل خانگی و با استفاده از ظرفیت راهبری شغلی و معرفی افراد به کارفرمایان ایجاد شده است.

معافی همچنین از ایجاد اشتغال خانگی برای یک هزار و ۱۵۰ خانواده در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: سیاست توانمندسازی اقتصادی مددجویان با هدف افزایش استقلال مالی خانواده‌ها دنبال می‌شود و توسعه مشاغل خانگی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در اولویت برنامه‌های کمیته امداد استان قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بازار فروش برای محصولات تولیدی مددجویان تصریح کرد: نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی مددجویان و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، کارآفرینان، راهبران شغلی، دستگاه‌های اجرایی و بازار را فراهم کنند.

این نمایشگاه دو روزه بوده و بازدیدکنندگان می‌توانند از محصولات و دستاوردهای طرح‌های اشتغال مددجویان کمیته امداد استان دیدن کنند.

در این نمایشگاه ۲۲ غرفه از محصولات و طرح‌های اشتغال مددجویان کمیته امداد از نقاط مختلف استان مازندران برپا شده و انواع صنایع دستی از جمله محصولات چرمی، چوبی، فرش و گلیم و منسوجات در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.