دستگیری ۷ نفر از عاملان نزاع و درگیری در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی نوریان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری و ایجاد شرارت در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان دورود، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی افزود: عاملان نزاع و درگیری با مشاهده حضور نیروهای پلیس قصد فرار از محل را داشتند که مأموران با اجرای عملیاتی مقتدرانه، تمامی عاملان درگیری را دستگیر کردند.

دستگیری ۷ فرد سابقه‌دار

فرمانده انتظامی شهرستان دورود تصریح کرد: هفت فرد دستگیرشده از افراد سابقه‌دار در زمینه شرارت و درگیری هستند.

امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است

سرهنگ نوریان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی هشدار داد: امنیت و آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدامی که موجب برهم زدن آرامش و امنیت جامعه شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.