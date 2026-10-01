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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه‌وبویراحمد؛رگبار و باد شدید در راه استان

هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه‌وبویراحمد؛رگبار و باد شدید در راه استان

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه‌وبویراحمد از تداوم ناپایداری‌های جوی تا ۱۳ مهر خبر داد.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۱ در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز پنج‌شنبه ۹ مهر تا اواخر وقت دوشنبه ۱۳ مهرماه، در برخی مناطق مستعد استان شاهد ناپایداری‌های جوی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: «این سامانه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گرد و خاک همراه است.»

وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه ادامه داد: شهرستان‌ها و مناطقی از جمله یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون در معرض این مخاطرات قرار دارند.

کرمی درباره اثرات این شرایط جوی هشدار داد و گفت: وزش باد شدید موقتی می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی شود.

وی با بیان اینکه خطر سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها نیز وجود دارد، تصریح کرد: رانندگان در محورهای کوهستانی با احتیاط تردد کنند و از توقف در حاشیه مسیرهای پرخطر خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی گفت: کشاورزان از انجام محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات خودداری کرده و نسبت به جمع‌آوری و انتقال محصولات اقدام کنند.

کرمی همچنین از آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر داد و افزود: ضروری است نیروهای امدادی و شهرداری‌ها در حالت آماده‌باش قرار داشته باشند تا در صورت بروز حادثه، خدمات‌رسانی به‌موقع انجام شود.

وی در پایان اضافه کرد: این هشدار سطح زرد به معنای احتمال بروز اختلال در فعالیت‌های روزمره است و لازم است شهروندان با رعایت نکات ایمنی، از خسارات احتمالی پیشگیری کنند.

کد مطلب 6964742

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