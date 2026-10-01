علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۱ در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز پنج‌شنبه ۹ مهر تا اواخر وقت دوشنبه ۱۳ مهرماه، در برخی مناطق مستعد استان شاهد ناپایداری‌های جوی خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: «این سامانه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گرد و خاک همراه است.»

وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه ادامه داد: شهرستان‌ها و مناطقی از جمله یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون در معرض این مخاطرات قرار دارند.

کرمی درباره اثرات این شرایط جوی هشدار داد و گفت: وزش باد شدید موقتی می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی شود.

وی با بیان اینکه خطر سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها نیز وجود دارد، تصریح کرد: رانندگان در محورهای کوهستانی با احتیاط تردد کنند و از توقف در حاشیه مسیرهای پرخطر خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی گفت: کشاورزان از انجام محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات خودداری کرده و نسبت به جمع‌آوری و انتقال محصولات اقدام کنند.

کرمی همچنین از آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر داد و افزود: ضروری است نیروهای امدادی و شهرداری‌ها در حالت آماده‌باش قرار داشته باشند تا در صورت بروز حادثه، خدمات‌رسانی به‌موقع انجام شود.

وی در پایان اضافه کرد: این هشدار سطح زرد به معنای احتمال بروز اختلال در فعالیت‌های روزمره است و لازم است شهروندان با رعایت نکات ایمنی، از خسارات احتمالی پیشگیری کنند.