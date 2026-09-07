هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛ وزش باد شدید در راه است

علی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد هواشناسی و نسبت به افزایش سرعت وزش باد و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان هشدار داد و اظهار کرد: این سامانه از روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه آغاز شده و فعالیت آن تا روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: افزایش سرعت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان و احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا برای این هشدار پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه گفت: یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سیسخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون تحت تأثیر این شرایط جوی قرار میگیرند.
وی احتمال خسارت به سازهها، سقوط اشیا، اختلال در حملونقل، گسترش آتشسوزی و آسیب به محصولات کشاورزی را از آثار احتمالی این سامانه عنوان کرد.
کرمی از شهروندان خواست نسبت به استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربستها، پوشش گلخانهها و سایر سازههای سبک اقدام کنند و از نزدیک شدن به درختان کهنسال، تیرهای برق و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد از سمپاشی و کودپاشی هوایی در زمان وزش باد خودداری کرده و پوششهای پلاستیکی زمینهای کشاورزی را محکم کنند.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع حریق در عرصههای طبیعی افزود: با توجه به افزایش سرعت وزش باد، از روشن کردن آتش در فضای باز، بهویژه در جنگلها و مراتع، خودداری شود تا از گسترش احتمالی آتشسوزی جلوگیری شود.
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