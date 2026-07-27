هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه وبویراحمد؛گردوخاک و باد شدید در راه است

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۲ استان، سامانه افزایش گرادیان فشاری موجب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان خواهد شد.

وی افزود: این سامانه از روز سه‌شنبه ششم مردادماه آغاز می‌شود و تا روز جمعه نهم مردادماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه، گفت: شهرستان‌های یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: افزایش سرعت وزش باد، وزش باد شدید، احتمال خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از پیامدهای این سامانه است.

کرمی ادامه داد: احتمال خسارت به سازه‌های موقت، سقوط اشیا، اختلال در حمل‌ونقل، گسترش آتش‌سوزی در مناطق مستعد و آسیب به محصولات کشاورزی در پی این شرایط وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان از شهروندان خواست نسبت به استحکام سازه‌های موقت، رعایت نکات ایمنی هنگام تردد، خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت و مراقبت از محصولات کشاورزی توجه ویژه داشته باشند.