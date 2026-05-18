هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛وزش باد و گردوخاک در راه است

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای جوی، این سامانه از روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه وارد استان می‌شود و تا پایان روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه تداوم خواهد داشت.

وی افزود: نوع مخاطره این سامانه، افزایش سرعت وزش باد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این سامانه بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصریح کرد: یاسوج، دنا، سی‌سخت، مارگون، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، لنده، لیشتر و بهمئی از جمله مناطق در معرض این مخاطره جوی هستند.

وی ادامه داد: احتمال خسارت به سازه‌های موقت، سقوط اشیا، اختلال در حمل‌ونقل، گسترش آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها و همچنین آسیب به محصولات کشاورزی از جمله اثرات این سامانه خواهد بود.

کرمی به شهروندان توصیه کرد ضمن کاهش سرعت در جاده‌ها و پرهیز از سبقت‌های غیرضروری، نسبت به استحکام سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی، داربست‌ها و پوشش گلخانه‌ها اقدام کنند.

وی همچنین از کشاورزان خواست از سم‌پاشی و کودپاشی هوایی خودداری کرده و پوشش پلاستیکی زمین‌های کشاورزی را محکم کنند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مردم از روشن کردن آتش در فضای باز، به‌ویژه در جنگل‌ها و مراتع، خودداری کنند و از حضور در کنار درختان فرسوده، تیرهای برق و ساختمان‌های نیمه‌کاره بپرهیزند.

وی با اشاره به احتمال اختلال در شبکه برق اظهار کرد: شهروندان برای قطعی احتمالی برق ناشی از سقوط درختان یا آسیب به شبکه آماده باشند و از تردد خودروهای سنگین و بلند مانند اتوبوس و کامیون در جاده‌های بادخیز در زمان تشدید وزش باد خودداری شود.