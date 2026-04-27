آغاز بارش ها از فردا در کهگیلویه و بویراحمد؛هشدار زرد هواشناسی صادر شد

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در استان، اظهار کرد: براساس پیشبینی سامانه بارشی، بارش باران همراه با رعد و برق در نواحی مستعد تگرگ، وزش باد نسبتا شدید و کاهش نسبی دما از صبح فردا آغاز و تا صبح چهارشنبه در استان ادامه دارد.
وی مناطق اثر این سامانه را شامل یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سیسخت، لنده، لیشتر، بهمئی، لیکک و مارگون اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: احتمال بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنههای کوهستانی وجود دارد و همچنین صاعقه، وزش باد شدید موقتی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به توصیههای ایمنی گفت: شهروندان از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و در سفرهای برونشهری با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و فاصله طولی با خودروهای جلویی را رعایت کنند.
کرمی تاکید کرد: احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و تفریحی مانند طبیعتگردی ضروری است و نیروهای امدادی و شهرداریها باید آمادهباش باشند.
