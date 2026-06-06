هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد؛وزش باد و گردوخاک در راه است

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۱ در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی، از روز یکشنبه ۱۷ خردادماه تا پایان روز سهشنبه ۱۹ خردادماه، افزایش گرایان فشاری موجب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نقاط مختلف استان خواهد شد.
وی اظهار کرد: این سامانه جوی مناطق یاسوج، امامزاده جعفر، باشت، چرام، کهگیلویه، گچساران ، دنا ، لنده، لیشتر، بهمئی و مارگون را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مخاطرات احتمالی این پدیده جوی اظهار کرد: افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا از مهمترین پیامدهای این سامانه است و در برخی مناطق نیز احتمال خسارت به سازههای موقت، سقوط اشیا، اختلال در حملونقل، گسترش آتشسوزی و آسیب به محصولات کشاورزی وجود دارد.
وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، داربستها، پوشش گلخانهها و سایر سازههای سبک اقدام کنند و از توقف یا تردد در مجاورت درختان کهنسال، تیرهای برق و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
کرمی همچنین به کشاورزان توصیه کرد از انجام عملیات سمپاشی و کودپاشی هوایی خودداری کرده و پوششهای پلاستیکی مزارع و باغات را محکم کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به افزایش خطر آتشسوزی در شرایط وزش باد شدید، شهروندان از روشن کردن آتش در فضای باز، بهویژه در جنگلها و مراتع، خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان در پایان با اشاره به احتمال وقوع شرایط جوی مخاطرهآمیز، از مردم خواست در روزهای پیشرو هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و توصیههای ایمنی را رعایت کنند.
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