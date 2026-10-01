افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای عملیاتی «وبصادر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مجموع درآمدهای عملیاتی این بانک در شش ماه ابتدای منتهی به پایان شهریورماه سال جاری با ۷۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مرز یک هزار و ۳۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که نشان از استفاده از حداکثر ظرفیت‌های بانک در بخش‌های درآمدی اعطای تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری و درآمدهای غیرمشاع از جمله درآمدهای کارمزدی دارد.

در این میان تراز عملیاتی شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵، به ۲۳ درصد رسیده و روند سودآوری بانک را طی نیمه اول سال مثبت ارزیابی می‌کند.

همچنین بنا برتازه‌ترین اطلاعات صورت‌های مالی بانک صادرات ایران بر سامانه کدال، مجموع درآمدهای عملیاتی بانک در شهریورماه سال جاری نیز با ۳۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۲۶۵ هزار میلیارد ریال رسید.

درآمدهای کارمزدی بانک صادرات ایران در شهریورماه سال جاری با ۳۷ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۲۸ هزار میلیارد ریال فراتر رفت. این نسبت در شش ماه منتهی به پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با ۲۳ درصد افزایش از ۷۶ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و از جمله مهمترین اهداف کلان بانک در توسعه درآمدهای غیر مشاع است.

مجموع تسهیلات اعطایی شهریورماه سال جاری بانک صادرات ایران، با بیش از ۱۸۱ درصد افزایش نسبت به شهریور ماه سال قبل، از دو میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال فراتر رفته که در این میان، ۲۸ درصد این تسهیلات در قالب عقد مرابحه به عنوان بیشترین سهم، به بخش‌های مختلف اقتصادی و معیشتی مردم تخصیص یافته است.