به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آبرسانی به روستای فتحآباد شهرستان کوار عصر دوشنبه همزمان با هفته دولت ۱۴۰۵ با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
این طرح شامل حفر، تجهیز و برقرسانی یک حلقه چاه آهکی به عمق ۴۳۷ متر با ظرفیت آبدهی ۲۵ لیتر بر ثانیه و اجرای یکهزار و ۳۰۰ متر خط انتقال است.
محمودرضا رضایی کوچی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در آیین بهرهبرداری از این طرح، تأمین پایدار آب شرب را از نیازهای اساسی مناطق شهری و روستایی دانست و بر توسعه زیرساختهای آب و توزیع متوازن خدمات تأکید کرد.
وی همچنین مشارکت دهیاری و خیرین در اجرای پروژههای زیرساختی را ارزشمند دانست.
علی شبانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز در این مراسم گفت: حفر، تجهیز و برقرسانی چاه فتحآباد با مشارکت دهیاری و خیرین انجام شده و ۶۵ میلیارد ریال کمک خیرین به اجرای این پروژه اختصاص یافته است.
وی افزود: با اجرای یکهزار و ۳۰۰ متر خط انتقال، ظرفیت جدیدی برای تأمین و انتقال آب شرب روستا ایجاد شده است.
شبانی با اشاره به برنامه هفته دولت آبفا فارس گفت: ۳۱ پروژه آب و فاضلاب در ۲۰ شهرستان، ۱۸ شهر و ۸۳ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۴۷۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل آبفا فارس همچنین از اجرای ۲۸۹ پروژه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون خبر داد.
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