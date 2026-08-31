به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی گفت از بهرهبرداری مجموعهای از طرحهای آب و فاضلاب در ۲۰ شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای آنها زیرساختهای خدماترسانی در ۱۸ شهر و ۸۳ روستا ارتقا یافته است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، زیرساختهای خدماترسانی در ۱۸ شهر و ۸۳ روستای استان فارس ارتقا یافته و ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات پایدار در حوزه آب و فاضلاب ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به اجرای پروژههای بخش آب گفت: در این بخش ۱۲۶ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب توسعه یافته یا اصلاح شده و هفت مخزن بتنی با مجموع ظرفیت یکهزار و ۳۵۵ مترمکعب نیز احداث شده است.
شبانی ادامه داد: برای تقویت منابع تأمین آب نیز ۱۲ حلقه چاه حفر و ۱۳ حلقه چاه تجهیز شده و چهار ایستگاه پمپاژ نیز احداث شده است.
وی اضافه کرد: همچنین ۶.۵ کیلومتر عملیات برقرسانی برای تکمیل زیرساختهای آبرسانی مناطق هدف انجام شده است.
بهرهمندی ۳۰ هزار خانوار از طرحهای آبرسانی
مدیرعامل آبفا فارس اعتبار اجرای پروژههای بخش آب را چهار هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرحها در مجموع زمینه بهرهمندی ۳۰ هزار و ۹۲۰ خانوار را فراهم کرده و موجب تقویت بخشی از زیرساختهای آبرسانی در شهرها و روستاهای هدف شده است.
اتصال نیروگاه خورشیدی تصفیهخانه نیریز به شبکه برق
شبانی درباره پروژه شاخص بخش فاضلاب نیز گفت: نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی تصفیهخانه فاضلاب شهر نیریز با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال احداث و به شبکه سراسری برق متصل شد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این نیروگاه خورشیدی، جمعیتی معادل ۱۳ هزار و ۲۰۰ خانوار از مزایای این پروژه بهرهمند میشوند.
حرکت آبفا فارس به سمت انرژیهای تجدیدپذیر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب فارس توسعه انرژیهای پاک در تأسیسات آب و فاضلاب را یکی از رویکردهای مهم این شرکت دانست و گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز تأسیسات فاضلاب، موجب افزایش بهرهوری، مدیریت هزینههای انرژی و حرکت به سمت استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر میشود.
پوشش ۲۰ شهرستان، ۱۸ شهر و ۸۳ روستا
شبانی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها در نقاط مختلف استان، بیانگر رویکرد شرکت در توسعه متوازن زیرساختهای آب و فاضلاب است و در مجموع ۲۰ شهرستان، ۱۸ شهر و ۸۳ روستای فارس را دربرمیگیرد.
وی گفت: مجموعه پروژههای هفته دولت تنها طرحهای عمرانی نیستند، بلکه بخشی از برنامه آبفا فارس برای افزایش تابآوری شبکهها، تقویت زیرساختهای تأمین و توزیع آب، بهبود خدماترسانی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در استان به شمار میروند.
مدیرعامل آبفا فارس افزود: شرکت آبفا فارس تلاش دارد با اولویتبندی طرحها و تمرکز منابع بر پروژههای اثرگذار، روند توسعه، نوسازی و تقویت زیرساختهای آب و فاضلاب استان را با جدیت دنبال کند.
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