به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی عصر یکشنبهدر آیین گرامیداشت هفته وحدت و هفته دولت در عمادشهر با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب در مناطق جنوبی فارس گفت: فرآیند مناقصه خط دوم انتقال آب سد سلمان فارسی با برآورد اعتباری حدود ۷ هزار میلیارد تومان انجام شده و یک مجموعه توانمند نیز برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی افزود: با تعیین تکلیف این مرحله، پروژه خط دوم انتقال آب سد سلمان فارسی در آستانه ورود به مرحله اجرایی قرار گرفته و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار آب شهرها و روستاهای جنوب فارس داشته باشد.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس با اشاره به افزایش ذخیره آب سد سلمان فارسی در پی بارش‌های مناسب امسال، این وضعیت را نعمتی الهی دانست و بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب و تسریع در اجرای زیرساخت‌های انتقال آب تأکید کرد.

تمام مسیرهای اصلی جنوب فارس تحت پیمان قرار گرفت

بروجردی همچنین از تعیین تکلیف محورهای اصلی مواصلاتی منطقه خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام مسیرهای اصلی از مرز استان هرمزگان تا لارستان و جهرم تحت پیمان قرار گرفته و عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف این محورها در حال انجام است.

وی توسعه راه‌های ارتباطی و تکمیل پروژه‌های زیربنایی را از اولویت‌های منطقه برشمرد و افزود: رفع مشکلات مناطق مختلف، از جمله صحرای باغ، با جدیت دنبال می‌شود و پیگیری طرح‌های عمرانی و زیرساختی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

پیگیری مطالبات درمانی مردم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به مطالبات مردم در حوزه بهداشت و درمان گفت: مسائل مورد درخواست مردم با همکاری مسئولان دانشکده علوم پزشکی لارستان در حال پیگیری است.

بروجردی ابراز امیدواری کرد اقدامات مورد نیاز در حوزه بهداشت و درمان منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.