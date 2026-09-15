گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو در جریان سفر به استان فارس و به همراه استاندار فارس از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر فسا بازدید کرد؛ پروژه‌ای که با برخورداری از ۱۳۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال، از طرح‌های شاخص فاضلابی کشور به شمار می‌رود.

طرح ایجاد تأسیسات جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهر فسا با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفاظت از منابع آب، توسعه استفاده از پساب و تکمیل زیرساخت‌های شهری در حال اجراست و تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اجرای ۸۰ درصدی پروژه در ۱۶ ماه

عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب فسا از اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده و این طرح طی ۱۶ ماه به پیشرفت حدود ۸۰ درصدی رسیده است.

با وجود محدودیت‌های اجرایی و همزمانی بخش قابل توجهی از عملیات با شرایط جنگی کشور، روند اجرای پروژه بدون وقفه ادامه یافته و سرعت پیشرفت آن، این طرح را در زمره پروژه‌های شاخص فاضلابی کشور قرار داده است.

ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعبی تصفیه‌خانه فسا

تصفیه‌خانه فاضلاب فسا در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار احداث می‌شود و در فرآیند تصفیه آن از روش پیشرفته لجن فعال MLE همراه با هاضم هوازی استفاده خواهد شد.

ظرفیت مدول نخست این تصفیه‌خانه ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز است که در افق طرح، این ظرفیت به ۳۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش خواهد یافت.

بر اساس برنامه اجرایی پروژه، تمامی اقلام و تجهیزات الکترومکانیکال مورد نیاز مدول نخست نیز تأمین و به کارگاه منتقل شده است تا پس از تکمیل عملیات عمرانی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

اجرای ۱۳۵ کیلومتر شبکه فاضلاب

در بخش شبکه نیز عملیات اجرایی با سرعت قابل توجهی دنبال شده است. این بخش در قالب دو قرارداد و با استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی از آبان‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون ۱۳۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب در عمق متوسط ۴.۵ متر اجرا شده است.

همچنین ۱۰ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب با اقطار ۱۱۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر و از جنس پلی‌پروپیلن نصب شده است.

آزمون‌های فنی خطوط اجراشده، تهیه نقشه‌های ازبیلت و اطلاعات سامانه GIS نیز به پایان رسیده و پروژه‌های شبکه در مرحله تحویل موقت قرار دارند.

سرمایه‌گذاری ۱۴۳ میلیون یورویی برای فاضلاب فارس

طرح فاضلاب فسا بخشی از توافقنامه تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی استان فارس با بانک توسعه اسلامی است.

بر اساس این توافقنامه، اجرای طرح‌های فاضلاب در شهرهای آباده، سپیدان، داراب، فسا، فیروزآباد و نی‌ریز با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو در دستور کار قرار گرفته است.

در مجموع این طرح‌ها، احداث ۵۵۸ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۶ تصفیه‌خانه با ظرفیت مجموع ۶۴ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیتی بالغ بر ۴۲۲ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

پساب؛ راهکاری برای حفاظت از منابع آب

تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب فسا علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، زمینه استفاده از پساب تصفیه‌شده به عنوان منبعی پایدار برای مصارف غیرشرب را فراهم می‌کند.

اجرای این پروژه در شهرستان فسا با توجه به شرایط اقلیمی گرم و نیمه‌خشک و محدودیت منابع آب، می‌تواند در حفاظت از منابع آبی، توسعه استفاده مجدد از پساب و تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی شرق استان فارس نقش مؤثری داشته باشد.