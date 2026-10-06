  1. استانها
  2. فارس
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۲

بازدید وزیر آموزش و پرورش از محل شهادت دانش‌آموزان لامردی

بازدید وزیر آموزش و پرورش از محل شهادت دانش‌آموزان لامردی

لامرد- وزیر آموزش و پرورش در سفر به شهرستان لامرد، از محل شهادت چهار دانش‌آموز و یک معلم این شهرستان در حمله موشکی اخیر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به استان فارس، راهی شهرستان لامرد شد و از برخی مناطق آسیب‌دیده این شهرستان بازدید کرد.

کاظمی در این سفر با حضور در سالن ورزشی لامرد، از بخش‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر هدف حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، بازدید کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در محل وقوع این حادثه حضور یافت و از نزدیک در جریان ابعاد حادثه‌ای قرار گرفت که به شهادت چهار دانش‌آموز و یک معلم لامردی منجر شد.

بازدید از مناطق مسکونی آسیب‌دیده شهرستان لامرد نیز از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر آموزش و پرورش به این شهرستان بود.

کد مطلب 6969324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها