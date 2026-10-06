به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به استان فارس، راهی شهرستان لامرد شد و از برخی مناطق آسیب‌دیده این شهرستان بازدید کرد.

کاظمی در این سفر با حضور در سالن ورزشی لامرد، از بخش‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر هدف حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، بازدید کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در محل وقوع این حادثه حضور یافت و از نزدیک در جریان ابعاد حادثه‌ای قرار گرفت که به شهادت چهار دانش‌آموز و یک معلم لامردی منجر شد.

بازدید از مناطق مسکونی آسیب‌دیده شهرستان لامرد نیز از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه وزیر آموزش و پرورش به این شهرستان بود.