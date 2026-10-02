دومین مدال خوش رنگ طلا سهم امیرحسین زارع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف بوهیردون از چین کشتی رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۴ بر ۲ به سود زارع به پایان رسید و سنگین وزن آزادکار ایران به دومین مدال خوش رنگ طلا رسید.



زارع در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یاماموتو از ژاپن را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر ساپاروف از ترکمنستان را مغلوب کرد. آزادکار ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۳ کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد.

پیش از این محمد نخودی دیگر نماینده کشتی آزاد ایران در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا رسید. عباس ابراهیم زاده دیگر نماینده کشتی آزاد ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم از کسب مدال برنز بازماند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

*امیرحسین زارع(کشتی آزاد)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)