امیر حسین زارع فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، درادامه مسابقات کشتی آزاد و در وزن 125 کیلوگرم، امیرحسین زارع در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 3 بر 3 کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و فینالیست شد.

امیرحسین زارع قهرمان جهان در دور نخست یاماموتو از ژاپن را ۱۰ بر صفر شکست داد. وی ملی‌پوش پرافتخار سنگین وزن کشتی آزاد ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ساپاروف از ترکمنستان رفت‌ و در این کشتی هم‌ با یک‌ نمایش برتر موفق شد حریفش را در حالی با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو بردارد که فقط ۷۰ ثانیه از تایم کشتی گذشته بود. زارع حریف را خاک کرد و با اجرای باراندازهای متوالی اجازه خودنمایی به ساپاروف نداد و به نیمه نهایی رسید.