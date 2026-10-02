به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه قابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی سوجیت کالکال کشتی هندی که در مرحله یک چهارم باعث شکست عباس ابراهیم زاده، شد به برتری دست یافت و بدین ترتیب ابراهیم زاده راهی جدول شانس مجدد شد تا برای مدال برنز تلاش کند.

عباس ابراهیم زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد، بعد از استراحت در دور اول، در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف چارلز دیلوکشان از سریلانکا رفت و در همان تایم اول ۱۱ بر صفر مقابل حریفش به پیروزی رسید ‌و راهی یک چهارم شد. در این مرحهل ابراهیم زاده با سوجیت کالکال از هند سرشاخ شد. در این کشتی سخت، ابراهیم زاده نتوانست از پس حریف هندی بربیاید و ۱۰ به صفر شکست خورد.



و در ادامه ابراهیم‌ زاده‌ با توجه به فینالیست شدن کشتی گیر هندی به گروه شانس مجدد راه پیدا کرد و باید برای کسب مدال برنز تلاش کند.