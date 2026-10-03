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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

قهرمان المپیک مغلوب یونس امامی شد

قهرمان المپیک مغلوب یونس امامی شد

یونس امامی با شکست نماینده ای از ازبکستان که قهرمانی المپیک پاریس را در اختیار دارد، کار خود را در بازی های آسیایی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دومین روز مسابقات کشتی آزاد بازی های آسیایی، امروز (شنبه ۱۱ مهر) یونس امامی در وزن ۷۴ برای برگزاری اولین کشتی خود به مصاف رازامبک جمالوف از ازبکستان رفت و موفق به برتری ۷ بر ۶ شد. حریف ازبکستانی یونس امامی عنوان قهرمانی المپیک پاریس را در اختیار دارد.

امامی با کسب این پیروزی راهی مرحله یک چهارم شد. او در این مرحله با برنده دیدار جاگلان از هند و تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغولستان رو به‌ رو خواهد شد.

رقابت های وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد با حضور ۱۴ نفر برگزار می شود.

کد مطلب 6965755

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