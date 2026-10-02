به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک، پس از کسب مدال‌های طلای کشتی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر امروز سه مدال طلا داشتیم و تعداد مدال‌های کاروان ایران به ۱۵ مدال رسید. در مقایسه با دوره قبل، دو مدال جلوتر هستیم.

وی ادامه داد: کشتی تاکنون چهار مدال طلا گرفته و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. بچه‌ها خیلی خوب کار کردند و هم در کشتی فرنگی و هم در کشتی آزاد، بهترین‌های دنیا را در اختیار داریم.

دبیر کمیته ملی المپیک افزود: جا دارد از همه کسانی که برای حضور تیم‌ها و کسب این موفقیت‌ها تلاش کردند، تشکر کنم. این نتایج حاصل زحمات مجموعه‌ای از افراد است که در کنار ورزشکاران و تیم‌ها حضور داشتند.

علی‌نژاد گفت: هنوز فردا مسابقات والیبال و کشتی را در پیش داریم و امیدواریم در این رقابت‌ها هم بهترین نتایج را برای کاروان ایران کسب کنیم.