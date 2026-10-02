  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

امیرحسین زارع:این اولین مدال طلا بعد از ازدواجم است؛ تلنگر خوبی خوردم

امیرحسین زارع:این اولین مدال طلا بعد از ازدواجم است؛ تلنگر خوبی خوردم

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: به تازگی ازدواج کردم و این اولین مدال طلای من بعد از ازدواج بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که امروز در مسابقات توانستم به مدال طلا برسم. این قهرمانی را به مردم ایران که روزهای سختی را می‌گذرانند تقدیم می‌کنم و امیدوارم با این مدال دلشان شاد شود. همچنین این مدال را به خانواده‌ام تقدیم می‌کنم.

وی ادامه داد: کمی غافلگیر شدم، اما خدا را شکر لطف خدا شامل حالم شد. در ثانیه‌های پایانی توانستم تاکتیکم را تغییر دهم و به نتیجه برسم. از تمام مربیان و به‌خصوص پژمان درستکار تشکر می‌کنم. خدا را شکر که امروز شرمنده نشدیم.

قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد ایران گفت: این مسابقه برای من تلنگر خوبی بود تا اشتباهاتم را جبران کنم و نقاط ضعفم را برطرف کنم. امیدوارم بتوانم در مسابقات جهانی این مسائل را جبران کنم و عملکرد بهتری داشته باشم.

زارع درباره شرایط شخصی خود نیز گفت: به‌تازگی ازدواج کرده‌ام و این اولین مدالی است که بعد از ازدواجم به دست می‌آورم و از این بابت خوشحالم.

کد مطلب 6965401
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها