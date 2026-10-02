امیرحسین زارع:این اولین مدال طلا بعد از ازدواجم است؛ تلنگر خوبی خوردم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که امروز در مسابقات توانستم به مدال طلا برسم. این قهرمانی را به مردم ایران که روزهای سختی را می‌گذرانند تقدیم می‌کنم و امیدوارم با این مدال دلشان شاد شود. همچنین این مدال را به خانواده‌ام تقدیم می‌کنم.

وی ادامه داد: کمی غافلگیر شدم، اما خدا را شکر لطف خدا شامل حالم شد. در ثانیه‌های پایانی توانستم تاکتیکم را تغییر دهم و به نتیجه برسم. از تمام مربیان و به‌خصوص پژمان درستکار تشکر می‌کنم. خدا را شکر که امروز شرمنده نشدیم.

قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد ایران گفت: این مسابقه برای من تلنگر خوبی بود تا اشتباهاتم را جبران کنم و نقاط ضعفم را برطرف کنم. امیدوارم بتوانم در مسابقات جهانی این مسائل را جبران کنم و عملکرد بهتری داشته باشم.

زارع درباره شرایط شخصی خود نیز گفت: به‌تازگی ازدواج کرده‌ام و این اولین مدالی است که بعد از ازدواجم به دست می‌آورم و از این بابت خوشحالم.