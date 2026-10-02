حذف دومین تکواندوکار با شکست کریمی برابر نماینده ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، ساینا کریمی تکواندو کار وزن منهای ۴۹ کیلوگرم کشورمان که در نخستین مبارزه خود لام سی یو از هنگ کنگ را برده بود در مرحله یک هشتم نهایی مقابل اوکاموتو از کشور میزبان قرار گرفت.

وی در راند اول ۱۷ بر ۶ حریف ژاپنی را مغلوب کرد ولی در راند دوم ۱۰ بر ۳ بازنده شد تا کار به راند سوم بکشد. نماینده کشورمان در راند سوم با امتیاز ۳بر ۱ جلو بود که در پی رد و بدل شدن ضربات از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شدیدی شد ولی تلاش کرد به مبارزه ادامه دهد اما بدلیل شدت آسیب دیدگی نتوانست و درحالی‌که ۱۵ بر۶ عقب بود از دور رقابت ها کنار کشید و حذف شد.

پیش از این امیرسینا بختیاری هم حذف شده بود.