پیروزی نماینده تکواندو ایران در یک مبارزه مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (جمعه 10 مهر) با برگزاری دومین روز رقابت های تکواندو پیگیری شد و طی آن برای نخستین بار مسابقه مجازی تکواندو در این بازی ها اجرا شد.

در این مبارزه مجازی، امیر سینا بختیاری مقابل جسوربیک از ازبکستان قرار گرفت و موفق شد وی را طی دو راند پی در پی شکست دهد تا کار به راند سوم نکشد.

در این روش مبارزه مجازی دو کارشناس با نصب تجهیزات الکترونیکی بر روی پا، سر و دست تکواندو کاران، هر تکواندو کار با عینک مخصوصی که بر صورت دارد مبارزه فضای مجازی بدون برخورد و ضربه زدن با یکدیگر را تجربه می کنند.

در این روش شیاپچانگ مستطیل شکل به دو بخش مربع تقسیم شده و هر تکواندو کار در محدوده خود و بدون برخورد با حریف با توجه به نصب تجهیزات رد یابی بر دست و صورت و پا با رقیبش که چند متر آنطرف تر است مبارزه می کند و مانیتور نمایشگر هم مبارزه مجازی این دو و امتیازات رد و بدل شده را به تصویر می کشد و در نهایت تکواندو کاران با جدا کردن تجهیزات نصب شده بر خود دوباره به شیاپچانگ بر می گردند تا داور نفر برنده را اعلام کند.

رقابت‌های «تکواندو مجازی» برای نخستین‌بار در تاریخ بازی‌های آسیایی، امروز در چارچوب بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا برگزار می‌شود؛ رویدادی تازه که ورزش سنتی تکواندو را با فناوری واقعیت مجازی (VR) پیوند زده و ایران نیز در این اتفاق تاریخی نماینده دارد.

تکواندو مجازی (Virtual Taekwondo) یکی از رشته‌های جدید بیستمین دوره بازی‌های آسیایی است که با تأیید شورای المپیک آسیا وارد برنامه رسمی این رقابت‌ها شده است.این رشته در محیطی غیرتماسی برگزار می‌شود و ورزشکاران با استفاده از هدست واقعیت مجازی و تجهیزات ردیابی حرکات، تکنیک‌های واقعی خود را به یک فضای دیجیتال منتقل می‌کنند. در نتیجه، برخلاف تکواندوی سنتی، مبارزان بدون تماس فیزیکی با یکدیگر، در یک میدان مجازی به رقابت می‌پردازند.

در واقع ورود این رشته به بازی‌های آسیایی را می‌توان یکی از نشانه‌های تغییر چهره رقابت‌های ورزشی در عصر فناوری دانست؛ جایی که مهارت‌های فیزیکی ورزشکار با واقعیت مجازی و فناوری ردیابی حرکات ترکیب شده است.