سدهای مشهد با افزایش ۱۰۰ درصدی بارندگی همچنان خالی از آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جم اظهار کرد: میزان بارندگی در مشهد طی سال آبی جاری، از مهرماه پارسال تاکنون حدود ۱۷۶ میلیمتر گزارش شده است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن ۸۵ میلیمتر بوده است.

وی اضافه کرد: البته این افزایش بارندگی تاثیری در آبگیری سدها نداشت و اکنون میزان آب موجود در سدهای مشهد شامل دوستی، طرق، ارداک و کارده کمتر از ۲ درصد و در حقیقت سدها خالی از آب است.

سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به خشکسالی‌های پیاپی در استان و مشهد سطح آب سفره‌های زیرزمینی نیز کاهش چشمگیری دارد و منابع سطحی و زیرزمینی در وضعیت نامناسبی قرار دارد.

وی گفت: سال آبی گذشته میلیون متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی برداشت شده که بیش از ۱۹۵ میلیون متر مکعب از این حجم مربوط به آبهای سطحی و مابقی منابع زیرزمینی است.

جم با اشاره به اجرای طرح‌های کوتاه مدت و میان مدت برای تامین آب مشهد، از شهروندان خواست مدیریت مصرف را همچنان رعایت کنند.