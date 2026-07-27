  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

حجم ذخیره سدهای تامین آب شرب مشهد به ۴ درصد کاهش یافت

حجم ذخیره سدهای تامین آب شرب مشهد به ۴ درصد کاهش یافت

مشهد- مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی گفت: حجم ذخیره آبی ۴ سد تامین آب شرب مشهد به ۴ درصد کاهش یافت.

محمدعلی نعمت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم ذخیره آبی ۴ سد تامین آب شرب مشهد به ۴ درصد کاهش یافت.سال گذشته در چنین روزهایی این میزان ۵ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی بیان کرد: سدهای دوستی، کارده، طرق و ارداک ۴ سد تامین کننده آب شرب مشهد است.

وی تصریح کرد: اکنون آب ذخیره شده در مخازن این سدها تنها ۵۲ میلیون متر مکعب است.

نعمت نژاد افزایش بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال قبل را مورد اشاره قرار داد و گفت: این افزایش بارندگی‌ها به دلیل تشنگی بیش از حد زمین و جاری نشدن سیلاب، در افزایش حجم ذخیره آبی سدها تاثیری نداشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی افزود: به دلیل کاهش شدید ذخیره آبی سدها، در حال حاضر آب شرب و بهداشت مشهد عمدتاً از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: برای صیانت از منابع زیرزمینی آب، در سال جاری ۲۲۸ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان مشهد مسدود و از اضافه برداشت ۱۱۱ حلقه چاه کشاورزی به میزان ۸.۸ میلیون متر مکعب جلوگیری شده است.

کد مطلب 6900432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها