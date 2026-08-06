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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

اسماعیلیان:برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در مشهد وجود ندارد

اسماعیلیان:برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در مشهد وجود ندارد

مشهد- مدیرعامل آبفای مشهد با تأکید بر اینکه در حال حاضر برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در مشهد وجود ندارد، گفت: تمام تلاش ما این است که از بروز اختلال در تأمین آب جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان درباره وضعیت تأمین آب مشهد با توجه به کاهش ذخایر سدها و نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: شرایط منابع آبی مشهد مختص امسال نیست و این شهر ششمین سال تنش آبی پیاپی را پشت سر می‌گذارد.

مدیرعامل آبفای مشهد افزود: اگرچه تابستان امسال نسبت به سال گذشته شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنیم چرا که دما ۲ درجه افزایش یافته و مناسبت‌هایی مانند تشییع پیکر رهبر شهید را پشت سر گذاشتیم، اما برای مدیریت این وضعیت از قبل و بر اساس بدبینانه‌ترین سناریوها برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب در مشهد وجود ندارد، گفت: تمام تلاش ما این است که با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، از بروز اختلال در تأمین آب جلوگیری کنیم.

اسماعیلیان ادامه داد: بخش مهمی از عبور از شرایط فعلی، مرهون همراهی و مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب است. امسال نیز مانند سال‌های گذشته وضعیت منابع آبی قرمز است و تنها راه عبور از این شرایط، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف است.

مدیرعامل آبفای مشهد با اشاره به هم‌زمانی دهه پایانی ماه صفر با روزهای گرم سال افزود: مشهد علاوه بر تأمین آب شهروندان، مسئولیت خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر را نیز بر عهده دارد. به همین منظور، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین آب موکب‌ها و مسیرهای ورودی زائران پیاده از محورهای نیشابور، تربت‌حیدریه، قوچان و مُلک‌آباد انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری مردم در مدیریت مصرف، خدمت‌رسانی به شهروندان و زائران بدون مشکل ادامه یابد.

کد مطلب 6909832

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