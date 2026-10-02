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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان دلگان معرفی شد

سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان دلگان معرفی شد

دلگان- سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان دلگان، در مراسمی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان محلی، حسین بامری، به عنوان سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان دلگان، معرفی شد.

در این مراسم بر اهمیت نقش دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی، پیشگیری از بیماری‌های دامی و صیانت از سلامت جامعه تأکید شد.

عبدالغفور حسینی، فرماندار دلگان با اشاره به جایگاه این شهرستان در حوزه دامپروری، بر ضرورت توجه به واکسیناسیون دام‌ها، نظارت بر فرآورده‌های خام دامی و ارتقای خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری کارکنان اداره دامپزشکی و تعامل با بهره‌برداران بخش دامپروری، زمینه رشد و توسعه این حوزه در شهرستان فراهم شود.

حسین بامری، سرپرست جدید اداره دامپزشکی دلگان، نیز با قدردانی از اعتماد مسئولان، بر تلاش مضاعف برای ارائه خدمات مؤثر به دامداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6965161

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