۲۰ هکتار از اراضی ملی دلگان رفع تصرف شد

فریدون بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلگان برای صیانت از اراضی ملی، ۲۰ هکتار از عرصه‌های ملی در منطقه چاه جنگی خان بخش جلگه چاه‌هاشم رفع تصرف شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان افزود: این عملیات با اجرای ۲ فقره رأی قضایی و با همراهی نیروهای انتظامی و اداره امور منابع آب دلگان انجام شد و تمامی مستحدثات و آثار ایجادشده در عرصه‌های مورد تصرف توسط یگان حفاظت منابع طبیعی تخریب شد.

برخورد با تصرف اراضی ملی و چاه غیرمجاز

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، یک حلقه چاه غیرمجاز نیز در اراضی شناسایی شد که اداره امور منابع آب شهرستان نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن آن اقدام کرد.

بامری با تأکید بر تداوم برخورد با متصرفان اراضی ملی گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی با جدیت در شهرستان دنبال می‌شود و در این زمینه اقدامات قانونی و حفاظتی ادامه خواهد داشت.