به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و به همت خیرین نیک‌اندیش و آموزش و پرورش شهرستان دلگان، ۵۰۰ بسته کامل لوازم‌التحریر و ملزومات تحصیلی با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کمک به تحقق عدالت آموزشی، میان دانش‌آموزان این شهرستان توزیع شد.

این بسته‌های تحصیلی میان دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در مناطق کمتر برخوردار دلگان توزیع شده و بخشی از نیازهای آنان برای آغاز و تداوم سال تحصیلی را تأمین می‌کند.

این اقدام با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد انگیزه و نشاط برای ادامه تحصیل انجام شده است.