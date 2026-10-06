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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

توزیع ۵۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان دلگان

توزیع ۵۰۰ بسته نوشت افزار میان دانش‌آموزان دلگان

دلگان- ۵۰۰ بسته نوشت افزار به همت خیرین نیک اندیش میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان دلگان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و به همت خیرین نیک‌اندیش و آموزش و پرورش شهرستان دلگان، ۵۰۰ بسته کامل لوازم‌التحریر و ملزومات تحصیلی با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کمک به تحقق عدالت آموزشی، میان دانش‌آموزان این شهرستان توزیع شد.

این بسته‌های تحصیلی میان دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در مناطق کمتر برخوردار دلگان توزیع شده و بخشی از نیازهای آنان برای آغاز و تداوم سال تحصیلی را تأمین می‌کند.

این اقدام با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ایجاد انگیزه و نشاط برای ادامه تحصیل انجام شده است.

کد مطلب 6969357

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