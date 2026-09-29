قنبر نارویی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی پاییزه با حضور کارشناسان، محققان و جمعی از کشاورزان و بهره‌برداران بخش جلگه چاه‌هاشم در روستای چاه‌نواب برگزار شد.

وی اظهار کرد: کاروان‌های ترویجی فرصتی برای انتقال یافته‌های علمی و فنی به عرصه تولید و ایجاد ارتباط مستقیم میان کارشناسان، مراکز تحقیقاتی و کشاورزان است.

نارویی افزود: اجرای مطلوب الگوی کشت ملی نیازمند توجه همزمان به دانش فنی، نیازهای کشاورزان، شرایط اقلیمی و ظرفیت منابع تولید هر منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: در این کاروان ترویجی، آخرین توصیه‌های فنی درباره کشت محصولات پاییزه و راهبردی از جمله گندم، جو، کلزا، گلرنگ، آفتابگردان و پنبه و همچنین محصولات جالیزی، سبزی و صیفی و کنجد به کشاورزان ارائه شد.

وی بر مصرف اصولی و متعادل کودهای شیمیایی، انجام آزمایش آب و خاک پیش از مصرف نهاده‌ها و رعایت اصول تغذیه گیاهی تأکید کرد و افزود: شناخت وضعیت خاک و آب می‌تواند به افزایش بهره‌وری نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و دستیابی به عملکرد مطلوب کمک کند.

وی توسعه مکانیزاسیون و استفاده صحیح از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: استفاده مناسب از فناوری و ماشین‌آلات می‌تواند هزینه و زمان عملیات کشاورزی را کاهش داده و بهره‌وری تولید را افزایش دهد.

نارویی در پایان، ترویج دانش و استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و کارشناسی را از مسیرهای مهم حرکت کشاورزی دلگان به سمت تولید دانش‌بنیان و اقتصادی دانست و بر حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از برنامه‌های آموزشی و ترویجی تأکید کرد.

این برنامه با حضو منعم‌زاده و میری از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، رؤسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی جلگه و بخش مرکزی، کارشناسان ترویج و تولیدات گیاهی، نماینده نظام مهندسی کشاورزی و جمعی از کشاورزان و بهره‌برداران برگزار شد.