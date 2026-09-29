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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

ترویج کشاورزی دانش‌بنیان در دلگان با محوریت الگوی کشت ملی

ترویج کشاورزی دانش‌بنیان در دلگان با محوریت الگوی کشت ملی

دلگان- یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی پاییزه با حضور جمعی از کشاورزان در روستای چاه‌نواب بخش جلگه چاه‌هاشم شهرستان دلگان برگزار شد.

قنبر نارویی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یازدهمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی پاییزه با حضور کارشناسان، محققان و جمعی از کشاورزان و بهره‌برداران بخش جلگه چاه‌هاشم در روستای چاه‌نواب برگزار شد.

وی اظهار کرد: کاروان‌های ترویجی فرصتی برای انتقال یافته‌های علمی و فنی به عرصه تولید و ایجاد ارتباط مستقیم میان کارشناسان، مراکز تحقیقاتی و کشاورزان است.

نارویی افزود: اجرای مطلوب الگوی کشت ملی نیازمند توجه همزمان به دانش فنی، نیازهای کشاورزان، شرایط اقلیمی و ظرفیت منابع تولید هر منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: در این کاروان ترویجی، آخرین توصیه‌های فنی درباره کشت محصولات پاییزه و راهبردی از جمله گندم، جو، کلزا، گلرنگ، آفتابگردان و پنبه و همچنین محصولات جالیزی، سبزی و صیفی و کنجد به کشاورزان ارائه شد.

وی بر مصرف اصولی و متعادل کودهای شیمیایی، انجام آزمایش آب و خاک پیش از مصرف نهاده‌ها و رعایت اصول تغذیه گیاهی تأکید کرد و افزود: شناخت وضعیت خاک و آب می‌تواند به افزایش بهره‌وری نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و دستیابی به عملکرد مطلوب کمک کند.

وی توسعه مکانیزاسیون و استفاده صحیح از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: استفاده مناسب از فناوری و ماشین‌آلات می‌تواند هزینه و زمان عملیات کشاورزی را کاهش داده و بهره‌وری تولید را افزایش دهد.

نارویی در پایان، ترویج دانش و استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و کارشناسی را از مسیرهای مهم حرکت کشاورزی دلگان به سمت تولید دانش‌بنیان و اقتصادی دانست و بر حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از برنامه‌های آموزشی و ترویجی تأکید کرد.

این برنامه با حضو منعم‌زاده و میری از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، رؤسای مراکز خدمات جهاد کشاورزی جلگه و بخش مرکزی، کارشناسان ترویج و تولیدات گیاهی، نماینده نظام مهندسی کشاورزی و جمعی از کشاورزان و بهره‌برداران برگزار شد.

کد مطلب 6962122

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