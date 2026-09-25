امام جمعه بافق: اقتدار امروز ایران ریشه در مقاومت و خون شهدا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعباس حسینی باقرآبادی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه با اشاره به ویژگیهای مؤمن واقعی اظهار کرد: انسان مؤمن نباید در زندگی اسیر ترس و هراس شود و کسی که به خدای متعال تکیه دارد، در برابر دشمن نیز با شجاعت ایستادگی میکند.
وی افزود: نمونه روشن این ایمان و شجاعت را در هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم؛ رزمندگانی که با وجود شهادت، مجروحیت، اسارت و از دست دادن اعضای خانواده و دوستان خود، از مقاومت دست نکشیدند و در برابر دشمن ایستادند.
امام جمعه بافق با بیان اینکه بسیاری از رزمندگان سالها در اسارت دشمن بودند و شکنجه و سختی را تحمل کردند، تصریح کرد: این ایستادگی از ایمان به خدا سرچشمه میگرفت و رزمندگان از شلیک، موشک، خمپاره و گلوله دشمن هراسی نداشتند، زیرا باور داشتند خداوند پشتیبان و یاور آنهاست.
اقتدار امروز ایران ریشه در دفاع مقدس دارد
حسینی باقرآبادی ادامه داد: امام خمینی(ره) نهال انقلاب اسلامی را کاشت و دشمن از همان روزهای نخست به دنبال از بین بردن آن بود، اما رزمندگان و بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس با فدا کردن جان خود همچون حصاری از این نهال نوپا پاسداری کردند.
وی گفت: در میان شهدا نوجوانان ۱۲، ۱۳ و ۱۴ ساله و حتی نوجوانانی حضور داشتند که هنوز به سن تکلیف نرسیده بودند و با فداکاری از کشور و انقلاب دفاع کردند.
امام جمعه بافق تأکید کرد: اگر امروز ایران مقتدر و سرافراز است، باید ریشه این اقتدار را در دهه ۶۰ و هشت سال دفاع مقدس جستوجو کرد؛ این توانمندی یکشبه به دست نیامده و حاصل خون شهدا، رشادت رزمندگان و ایستادگی مردان و زنانی است که برای حفظ کشور هزینه دادند.
نسل مصرفکننده نمیتواند نگهبان انقلاب باشد
حسینی باقرآبادی با اشاره به ضرورت انتقال این روحیه به نسل جدید اظهار کرد: اگر میخواهیم نسل امروز از آینده کشور و انقلاب حفاظت و پاسداری کند، باید از همین امروز مسئولیت حفظ جامعه را بر عهده بگیرد و برای این کشور وقت و توان بگذارد.
وی افزود: نسلی که فقط مصرفکننده محصول انقلاب باشد، نمیتواند نگهبان آن باشد؛ نسل امروز باید برای کشور خدمت کند و مسئولیتی بر دوش داشته باشد.
امام جمعه بافق همزمانی هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای توجه بیشتر به مسائل تربیتی دانست و گفت: آموزش و پرورش باید علاوه بر علمآموزی، به تربیت نسلی دغدغهمند، مسئولیتپذیر و کنشگر توجه داشته باشد.
وی سه مأموریت اساسی آموزش و پرورش را تربیت نسلی دغدغهمند نسبت به اسلام و آرمانهای انقلاب، مسئولیتپذیر و مؤثر و کنشگر عنوان کرد و افزود: دانشآموز باید خود را بخشی از آینده کشور بداند و برای پیشرفت ایران وقت بگذارد و در حل مشکلات جامعه و شهر خود نقشآفرینی کند.
علم بدون تقوا میتواند برای جامعه خطرناک باشد
حسینی باقرآبادی با تأکید بر اینکه ماه مهر نباید فقط فصل علمآموزی باشد، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید علم را در کنار تربیت، تقوا، دیانت و تقویت روحیه مسلمانی در دانشآموزان دنبال کند.
وی افزود: علم و دانش بدون ایمان و تقوا میتواند برای جامعه خطرناک باشد، در حالی که دانشمند دیندار و باتقوا، دانش خود را در مسیر رفاه و خدمت به مردم به کار میگیرد.
تصویر ایران در جهان تغییر کرده است
امام جمعه بافق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات ماههای اخیر و آنچه مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح عنوان کرد، گفت: بیش از هفت ماه از جنگ و رویارویی با استکبار جهانی میگذرد و این دوره، تصویر تازهای از ایران در نگاه جهان ایجاد کرده است.
حسینی باقرآبادی اظهار کرد: امروز یکی از تصاویری که از ایران اسلامی در ذهن مردم جهان شکل گرفته، تصویر کشوری مقتدر، قوی و شکستناپذیر است؛ تصویری که به گفته وی، نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در ماههای گذشته است.
وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز افزود: آمریکاییها زمانی با آرامش و امنیت از تنگه هرمز عبور میکردند، اما امروز شرایط تغییر کرده و محدودیتها و درگیریهای پیرامون این آبراه، تصویر متفاوتی از ایران در جهان ایجاد کرده است.
امام جمعه بافق ادامه داد: تحولات تنگه هرمز و دیگر مسیرهای راهبردی منطقه، به گفته وی، نشاندهنده بخشی از توانمندی و قدرت ایران و متحدانش است و این شرایط، معادلات منطقهای را تحت تأثیر قرار داده است.
ایران؛ تصویری از توانمندی علمی و دفاعی
حسینی باقرآبادی با اشاره به تصویری دیگر از ایران در جهان گفت: دومین تصویر، ایران مبتکر و خلاق است؛ سالها تصویری نادرست و دور از فناوری از ایران ارائه میشد، اما توانمندیهای علمی و فناوری کشور در حوزههای مختلف این تصویر را تغییر داده است.
وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو درباره توان موشکی ایران، آن را نمونهای از آشکار شدن بخشی از توانمندیهای موشکی کشور در برابر افکار عمومی جهان دانست و گفت: این توانمندیها، محاسبات دشمنان را تغییر داده است.
امام جمعه بافق با اشاره به تنگه بابالمندب و دیگر مسیرهای راهبردی منطقه تصریح کرد: مقاومت و توانمندیهای ایران و متحدانش از عوامل مؤثر بر تغییر معادلات منطقهای است و ابتکار و توانمندیهای ایران، محاسبات قدرتهای بزرگ را با چالش مواجه کرده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت تقوا و مسئولیتپذیری در جامعه گفت: اگر انسان در مسیر رضایت خداوند تصمیم بگیرد و تلاش کند، خداوند وعده داده است که او را یاری کرده و مسیر را برایش هموار کند.
نظر شما