ساخت مدرسه ۶ کلاسه در بافق آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری بافق، رضا فلاح، در آیین آغاز عملیات اجرایی این مدرسه اظهار کرد: این واحد آموزشی با زیربنای حدود هزار و ۷۰ مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان احداث می‌شود.

وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزی و مهاجرپذیری شهرستان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی ضروری است و بر اساس تعهد شرکت صنعتی و معدنی، عملیات اجرایی این مدرسه در کمتر از یک سال به پایان می‌رسد.

فرماندار بافق ادامه داد: این مدرسه با ظرفیت پذیرش حدود ۲۲۰ دانش‌آموز احداث می‌شود و در مجموع شامل ۱۱ تا ۱۲ فضای آموزشی و اداری خواهد بود.

فلاح ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این طرح، بخشی از کمبود فضای آموزشی شهرستان برطرف و تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس کاهش یابد.

محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، مشارکت شرکت‌های بومی در طرح‌های عام‌المنفعه را از ظرفیت‌های مهم توسعه شهرستان دانست.

وی احداث این مدرسه از سوی یک واحد صنعتی و معدنی را اقدامی ارزشمند در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: توانمند شدن شرکت‌های منطقه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر آنها در طرح‌های عام‌المنفعه و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مردم را فراهم کند.

صباغیان همچنین بر ایجاد سازوکاری منسجم برای جذب و هدایت کمک‌های خیران و مجموعه‌های توانمند تأکید کرد و افزود: تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند به اجرای سریع‌تر طرح‌های مورد نیاز جامعه، از جمله توسعه فضاهای آموزشی کمک کند.